El centro derecha, 184 escaños

La extrema izquierda de Sumar, secundada por un sector del PSOE, reitera en radio y televisión que a ellos corresponde la mayoría social de España. Mientras algunos dirigentes del centro derecha balbucean, el sanchismo y el partido de Yolanda Díaz Iscariote afirman, en contra de lo ocurrido, que las últimas elecciones generales han certificado que la mayoría en España es de izquierdas.

Los separatismos vasco y catalán no forman parte homogéneamente de la izquierda. No es igual el PNV y Bildu, ni tampoco Junts y ERC. El PNV es un partido demócrata cristiano en el que predomina la ideología liberal conservadora y podría citar cien testimonios que avalan esa afirmación. Junts, heredero de Convergencia, no es un partido de izquierdas sino de centro derecha. Esa fue durante largos años la posición de Jordi Pujol, uno de los políticos más importantes que ha dado la vida pública española.

Y bien, la suma de la derecha radical (Vox), del centro derecha liberal conservador (Partido Popular), de las derechas separatistas catalana (Junts) y vasca (Partido Nacionalista Vasco), más UPN y CC, suman 184 escaños y cerca de 12.000.000 de votos. En las cuatro décadas largas de la democracia española, de la democracia pluralista plena, encuadrada en la Monarquía parlamentaria, en la Monarquía de todos, la alianza entre el Partido Popular (y sus antecesores) con el PNV y Junts (sucesor de Convergencia) fueron frecuentes.

Las cifras se manifiestan tozudas. Pedro Sánchez ha conseguido, a través de sus alfiles en los medios audiovisuales, que se satanice a Vox y se blanquee a Sumar, cuando Sumar, presidido por Yolanda Díaz Iscariote, es la extrema izquierda manejada por el Partido Comunista. Ha conseguido también que, al hablar de mayoría social, un sector de la opinión pública la instale en el ámbito de la izquierda.

Y no es así. El 23 de julio, el pueblo español, a través de la voluntad general libremente expresada, certificó una vez más que España es una nación predominantemente de centro derecha. Y que las diversas derechas alcanzaron los 184 escaños. Sería lamentable que las torpezas negociadoras del Partido Popular no se corrijan a tiempo y que se alce con el Gobierno de la nación la fórmula sanchista que ha situado a España en el camino de la fragmentación.