El centro derecha dispone de 184 diputados

En circunstancias normales, la derecha vasca, también la catalana, representadas en gran medida por el PNV y por Junts, robustecerían un Gobierno del Partido Popular. El resultado de las elecciones del 23-J fue concluyente. El centro derecha alcanzó los 184 escaños, una cómoda mayoría absoluta. Al hablar de la alianza progresista y del Gobierno de progreso, Pedro Sánchez calla como un mudo que suma a su fórmula de izquierda radical doce diputados de clara ideología centroderechista. El PSOE no venció en las urnas el 23-J. Resultó ampliamente derrotado. Lo que triunfó fue el cinismo elevado al cubo de Pedro Sánchez y la indecencia política del sanchismo, que, para conseguir los doce diputados de los partidos de centro derecha, PNV y Junts, cayó de rodillas ante ellos ofreciéndoles despejar el camino hacia la independencia.

La reacción de significativos sectores del PSOE ante la tropelía ha sido concluyente. Felipe González, Alfonso Guerra, José Luis Corcuera, Joaquín Almunia, Joaquín Leguina y tantos otros denunciaron la tórpida jugarreta. Emiliano García-Page también. Un sector cualificado del PSOE no ha aceptado nunca componendas con los secesionistas. Tampoco con el Partido Comunista. Para prorrogar su estancia en el palacio de la Moncloa, Pedro Sánchez ha demostrado su capacidad de maniobra, entregándolo todo con el fin de permanecer en el poder. La imagen del presidente del Gobierno de España mendigando los escaños, genuflexo ante el rebenque secesionista, resulta desoladora. Tanto el PNV, como sobre todo Junts, mantienen un chantaje insultante y están dispuestos a humillar a Sánchez todo lo que sea necesario.

Nadie negará al presidente del Gobierno habilidad para mantenerse como inquilino de la Moncloa, construyendo relatos que nada tienen que ver con la realidad. La ley de Amnistía no responde al esfuerzo por mejorar la convivencia nacional. La ley de Amnistía es el do ut des: yo me comprometo a amnistiarte y tú me otorgas los siete escaños que necesito para permanecer en Moncloa. En eso consiste la relación entre Pedro Sánchez y el prófugo golpista Carlos Puigdemont, dispuesto a regresar a Cataluña en triunfo para repetir la operación de despedazar a España.

Luis María Anson, de la Real Academia Española.