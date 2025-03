Cuando Sánchez necesita al PP

El presidente del Gobierno abrirá mañana las puertas de Moncloa a los líderes de los partidos con representación parlamentaria para hablar del aumento en el gasto militar. A todos, salvo a Vox. Insinúa Pedro Sánchez que lo hace por la deriva turmpista-putinista del partido que representa a la extrema derecha en España. La excusa podría servir, si también dejara fuera de su ronda de contactos a Junts –por sus tratos con Putin durante el proceso independentista–, o a Bildu –por ser Bildu–, o a Podemos –por acusar a Sánchez de ser el «señor de la guerra»–, entre otros.

Lo natural en democracia es que un asunto de tanta relevancia como la política de defensa, y el presupuesto que se le asigna, sean motivo de un debate parlamentario, como ya ocurre en otros países. Pero el Parlamento es un lugar fatigoso para el presidente, porque lleva meses perdiendo votaciones. No es que eso le haga replantearse su situación como jefe del Ejecutivo (que tal cosa no ocurre), pero en Moncloa sí incomodan los desagradables titulares de los medios en los que se hace ver que el Gobierno está en minoría, porque solo dispone de socios fijos discontinuos. Peor aún: ante cuestiones de Estado como la defensa de España, Sánchez solo puede contar con la oposición, porque le abandonan los suyos en masa.

Y esa situación quedará en evidencia el día en que, ya sin poder evitarlo por más tiempo, Sánchez comparezca ante la Cámara Baja (al Senado no va desde hace un año). Será a final de mes, salvo que un cambio de táctica cortoplacista se lo aconseje. Para entonces, se habrá explicitado con más detalle la posición del Partido Popular, sin cuyos votos Sánchez no podrá acometer las obligaciones que se dictan desde Bruselas. Sánchez necesita ese apoyo, pero no lo quiere pedir. Y Feijóo está de acuerdo en apoyar, pero quedando muy claro que Sánchez se lo pide (prefiere, incluso, que se lo implore).

Mañana, el presidente y el líder de la oposición se reunirán por primera vez desde diciembre de 2023. Y este es otro dato que lo dice todo.