La «culpa» de la crisis de la vivienda

Cuando Sánchez lleva ya más días que Rajoy en La Moncloa, resulta que su mensaje es que la culpa de la crisis actual de la vivienda en España «es culpa del PP». Al menos en este caso no ha dicho que es culpa de Franco, al que por cierto, y hablando de vivienda, sí que podría intentar imitarle al menos en la construcción de los más de 4 millones de viviendas de Protección Oficial realizadas. En cuanto al PP, ha dicho que fue responsable de la «burbuja inmobiliaria» que como es sabido fue directa consecuencia de las crisis económica y financiera global que el gobierno socialista del momento (2007) negó que existiera, y que llevó a su derrota en las elecciones generales de 2011. El gobierno del PP que tuvo que gestionar aquel despropósito socialista, tuvo que hacer frente a la amenaza de un rescate/intervención por parte de la Comisión Europea –conocidos como «los hombres de negro»– que obligó a un drástico plan de austeridad y recorte del gasto público para evitarlo. Lo que no fue evitado por Grecia, Portugal e Irlanda que sí fueron intervenidos. Como decimos, la crisis financiera de 2007 fue consecuencia de la burbuja inmobiliaria de EEUU en 2006 que el gobierno de Zapatero negó hasta que se vio obligado a reconocerla en una comparecencia en el Congreso el 12 de mayo de 2010 donde tuvo que anunciar la necesidad de importantes recortes. Pero ya era tarde y al año siguiente, su sucesor como candidato a la presidencia Alfredo Pérez Rubalcaba pagó sus consecuencias en las urnas. Esta conducta política de Sánchez refleja lo que es su Gobierno, su partido y su persona, donde la mentira política es moneda de uso corriente y que, unida a la incompetencia para dar respuesta adecuada a las auténticas necesidades de los españoles, es lo que padecemos. Es significativo que esas declaraciones las hiciera Sánchez ayer, acompañado de 11 de sus ministros en una comparecencia para anunciar su plan de urgencia para hacer frente a ese problema. «Casualmente» al día siguiente de hacerlo Feijóo tras reunirse el fin de semana con sus presidentes y dirigentes autonómicos para ello. Lo que da idea de las prioridades sanchistas que tiene puesta en el fallecimiento de Franco la mayor de todas ellas. No empieza este curso político para él con razones para el optimismo precisamente, con Trump en La Casa Blanca y sus socios y aliados que empiezan a marcar distancia con sus políticas. La iniciativa parlamentaria registrada por Patxi López en el Congreso y que pretende conseguir impunidad penal para su familia y cía., ya no entusiasma ni a los suyos.