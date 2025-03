La decisión de Feijóo

El próximo mes de abril, Alberto Núñez Feijóo cumplirá tres años como presidente del PP, después de haber sido presidente de la Xunta de Galicia desde 2009 hasta 2022.

Cuando Feijóo aterrizó en el primer despacho de Génova 13, llegaba con la mentalidad propia de un presidente autonómico que había visto pasar por la jefatura nacional del partido a varios líderes, y que no solía aceptar de buen grado que le dieran órdenes desde Madrid siendo, como era, un barón territorial con enorme poder. Así, cuando fue él quien adquirió la condición de jefe nacional, no se sentía con la autoridad moral para imponer sus decisiones a los barones y baronesas regionales, porque él había sido uno de ellos, y disponen de un poder institucional del que carece el presidente del partido. El tiempo pasa, y Feijóo ha matizado esa mentalidad encogida, timorata y aprensiva, para actuar con más firmeza ante sus líderes autonómicos. Pero la prueba definitiva la tiene en la Comunidad Valenciana. Y, de momento, no la ha superado.

El día de la dana, Carlos Mazón llevaba poco más de un año en el poder. No es tiempo suficiente para hacer un análisis completo sobre su capacidad como gestor político. Sí se sabe –y Feijóo, más que nadie–, que Mazón se saltó todos los procedimientos lógicos cuando se precipitó a pactar con Vox para asegurarse la presidencia de la Generalitat Valenciana, antes de que al líder nacional de su partido le diera tiempo a adoptar una decisión sobre la conveniencia o inconveniencia de que el PP se aliara con la extrema derecha, justo antes de las elecciones generales de julio de 2023. Y nadie podrá evitar la duda de si, quizá sin esos pactos autonómicos con Vox, Feijóo estaría ahora en Moncloa.

El desempeño de Mazón en la dana es indefendible. Aunque haya más responsables, que los hay, Mazón es el primero de la lista. Pero Feijóo no asume el desafío de adoptar la decisión drástica que es inevitable tomar.

Quizá en 2023 Feijóo no fue presidente por Mazón. Y quizá Mazón sea su principal problema cuando se convoquen elecciones generales de nuevo.