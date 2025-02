Dicen por ahí

El pianista y el guitarrista para hacer dedos teclean y hacen arpegios durante horas. El atleta, corre y el ciclista pedalea. El escritor lee sin parar, por izquierda, por derecha y por todos lados hasta caer exhausto de aburrimiento o de conocimientos, según las veces. En este sentido, de tanto en tanto se nos plantean dudas y múltiples cuestiones en nuestras modestas cabezas y pensamos ¡qué maravilla la diversidad de criterios, siempre que hablemos de plumas fiables, plumas con fundamento, plumas con solidez de criterio y de formación! Así llegamos a conclusiones varias que también nos llevan a algunas disparidades, lo cual es bueno porque forma parte del debate necesario en todo sistema democrático. Y otra cosa importantísima: hay que mojarse y dejar de ser hipócritas, como comentábamos hace un par de semanas, y no dejarnos llevar por corrientes buenistas, en absoluto cabales y excesivamente conservadoras. Vamos allá, a ver qué nos sale. Europa ha demostrado ser tan inoperante como insolvente –casi tanto como la ONU-, en el asunto que las guerras que nos tienen abrumados: la que comenzaron los terroristas de Hamás, que el jueves culminaba con la máxima expresión de la crueldad y de lo siniestro, con la exhibición de los féretros de rehenes liberados –entre ellos un bebé de ocho meses-, con las fotografías de los cadáveres en cada tapa de las respectivas cajas fúnebres, en una tétrica celebración de los palestinos que tanto defiende Albares y, en general, el gobierno de ultraizquierda que nos preside. Jamás se ha visto una manifestación de barbarie e inhumanidad parecida. La otra guerra, la de Ucrania. Zelenski, quien ha demostrado ser un mindundi pese a sus viajes por todo el globo terráqueo que no han servido para nada con mil y pico humanos que siguen muriendo a diario peleando para que Putin no se quede unos pedazos de territorios que, obviamente, no le corresponden y que se los va a llevar crudos Trump, no los territorios sino las tierras que forman su base, ricas en elementos que luego se convierten en chips. Total que a la UE paleta se le va a quedar una vez más el culo al aire. Eso sí, las estúpidas cabezas de esos funcionarios que todos pagamos están centrados en sustituir los prospectos de las medicinas por códigos QR, porque son más ecológicos, generando un problema a personas mayores, por ejemplo, que ni saben de qué va eso. Esto de la ecología mal entendida nos va a llevar por caminos que atentan mucho más contra la naturaleza, si no, al tiempo.

Parece mentira cómo pasan los meses de rápido. Hace ya un añito que Koldo saltó a la fama merced a los tejemanejes de su amo Ábalos, a quien ya la Justicia ha retirado el pasaporte antes de que se fugue, con o sin Jessica, a una de las muchas casas que posee más allá de los pisos de fulanitas donde deleitaba a sus socios y amigos. Ahora le sale un chalet en el norte de Perú, todavía no se sabe a cuento de qué, pero ir acumulando patrimonio no es mal negocio, más aun si se diversifica un poco por aquí y por allá por aquello de no tener todos los huevos en la misma cesta.

CODA. Los chicos de Podemos han resultado ser unos rijosos. Al contrario de lo que Sor Ione Belarra predica o de la ley que sacó adelante la recordada Irene Montero, tanto Errejón como Monedero se dedicaban a meter mano a chatis y a alumnas, y a la violencia sexual en sus ratos libres. Mira el pollo que le montó la tal Jenifer Hermoso a Rubiales por un besito de nada. Más valdría a los jueces investigar sus negocios, los de Rubiales, con Piqué en los países árabes y su repercusión en el bolsillo de Sánchez, con quien tenía hilo directo.