Bruselas vuelve por donde solía

El reparto de poder en las instituciones europeas vuelve a ser el mero reflejo de la superioridad del eje franco-alemán, lo que no deja de tener su lógica, ya que no son sólo las dos economías más fuertes de la Unión Europea, sino los países con mayor peso político en la construcción del proyecto de unidad. Pero no tendría por qué ser así si España, Italia o Polonia, por citar tres de los grande socios, hubieran sabido reforzarse institucionalmente desde la estabilidad política y con un mayor crecimiento económico.