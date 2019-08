El futuro (negro) de las pensiones

No es una «fake news». Es cálculo matemático. Y muy real. El Banco Central Europeo (BCE) ha vuelto a alertar... y ya van..., que el gasto en pensiones se encuentra en máximos históricos en varios países europeos –España entre ellos– y seguirá creciendo si no se emprenden reformas. El gasto sanitario, la natalidad bajo mínimos y la llegada a la jubilación de los nacidos en los años 60 darán la puntilla a un sistema imposible de mantener sin hacer cambios. El problema no se puede dejar «para el siguiente Gobierno». Se ha de afrontar ya.