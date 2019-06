Una mayoría de españoles da por bueno el borrador del IRPF que Hacienda envía a sus hogares sin saber que con ello engorda las arcas públicas con más de 9.000 millones de euros. Lo hacen de forma involuntaria pues desconocen que no se incluyen una serie de desgravaciones que hay que consignar de forma manual. La Agencia Tributaria calla no como el mal pagador, sino con estilo de fullero. Hacienda y sus borradores deberían ser una garantía y no un subterfugio para esquilmar fondos al ciudadano.