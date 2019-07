Europa no quiere a Puigdemont

El conflicto que Puigdemont quiere abrir con el Parlamento Europeo se basa en un hecho: está huido de la Justicia, lo que le impide recoger en España su acta de eurodiputado, a no ser que aspire a su detención. Ha recurrido al Tribunal de Justicia de la UE para que anule esta decisión y éste no ha tardado en dictar sentencia: no puede ser eurodiputado. Todo indica que haber dirigido un golpe contra la legalidad española es incompatible con ser diputado en una institución democrática de la UE. Europa no quiere separatistas.