La "tasa Google" a los gigantes digitales ya está aquí...

Un poco de cordura –y de equidad– en la sociedad de la información. La OCDE ha propuesto que las grandes empresas digitales como Google, Apple, Facebook o Amazon paguen una parte de sus impuestos en los países donde estén sus usuarios, aunque no tengan presencia física en ellos. No parece algo difícil de entender si no fuera por el empeño de algunos en buscar ciertos paraísos fiscales para huir de sus responsabilidades con la Hacienda de todos. La medida, uno de los elementos más novedosos de la iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), presentada ayer para establecer unas reglas fiscales internacionales más justas y respetuosas de la competencia, no parece descabellada. Y más si recordamos que las normas que rigen los impuestos que pagan las grandes empresas datan de la década de 1920, cuando la revolución de internet no se veía venir y las compañías obtenían beneficios allí donde estaban asentadas. La propuesta, además, tiene de positivo para las empresas que detendrá la ley de la jungla impositiva a la que se podrían enfrentar si cada país decidiera de manera unilateral los impuestos a las tecnológicas.