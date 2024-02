La era del aerotaxi

La gran revolución en la movilidad urbana está a punto de llegar de la mano del taxi-volador, nuevo medio de transporte en el que trabajan más de 30 compañías en todo el orbe, algunas de ellas españolas. Sabido es que la mayoría de lo que vemos en las películas acaba imponiéndose más tarde o temprano en la vida real, por mucho que nos parezca ciencia ficción. Y es lo que va a ocurrir en no demasiado tiempo con los aerotaxis, uno de cuyos prototipos se va a mostrar esta próxima semana en el Mobile World Congress de Barcelona.

La japonesa All Nippon Airways ha forjado una alianza con la americana Joby Aviation para un servicio de taxis voladores en el país asiático, mientras que Boeing ha invertido 450 millones de dólares en Wisk Aero, la startup que operará su primer taxi-drone. Los rusos tienen ya a punto el Hover, biplaza vertical con 100 kilómetros de autonomía. Y los chinos los pusieron en funcionamiento a través de EHang y su programa Gostdrone. En Madrid, Umiles trabaja con Tecnalia en una aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL, por sus siglas en inglés) propulsada por cuatro drones, lo que hace bastante estable y segura a la máquina, según sus diseñadores. El Umiles New Concept puede alcanzar una altura de vuelo de entre 100 y 300 metros, aunque pudiendo llegar hasta 800, con hasta cinco personas a bordo en recorridos de 300 kilómetros máximo. Lo normal, en cualquier caso, no será eso, pues se tratará de trayectos cortos de 15 kilómetros en 15 minutos, a una velocidad de 100 kilómetros hora como tope, y con uno o dos pasajeros. También en España la empresa NextNorth ha conseguido una licencia para operar con aparatos similares en las Islas Baleares.

Estos voladores serán, por lo general, un medio de transporte eléctrico, aunque también los hay híbridos, con no demasiada autonomía, aunque suficiente para ir del centro de una ciudad al aeropuerto. En megaurbes superpobladas como Sao Paulo ( 22 millones de habitantes, incluyendo el área metropolitana ) existen desde hace tiempo los helicópteros taxi, utilizados por ejecutivos y gente pudiente para superar las kilométricas horas de atasco que soporta a diario la city brasileña.

Claro que los aerotaxis van a ser otra cosa. Los habrá con piloto, sobre todo en un primer momento, aunque se acabarán imponiendo los completamente autónomos, dirigidos de manera remota.

Las siglas VTOL responden a 'Electric Vertical Take-off and Landing' (despegue y aterrizaje vertical eléctrico), híbridos entre coches voladores eléctricos y helicópteros. Por lo general, en ellos se entrará de pie por la puerta trasera, que se despliega hacia arriba, con un habitáculo muy amplio en el que habrá uno o dos pasajeros y el piloto. Toda una aventura.