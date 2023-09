6G: la era del holograma

Aunque en muchos lugares aún no tienen 4G y el 5G se ve lejano, ya se trabaja en proyectos avanzados de 6G. Hace poco en Finlandia se reunieron expertos mundiales dentro de la 6G Wireless Summit. Hasta ahora se hablaba de 2030 para la puesta en marcha de esta tecnología, pero hay empresas asiáticas que aseguran la van a experimentar en 2028. El paso del 5G al 6G implica, por entendernos, pasar de “la conectividad inteligente al gemelo digital”, entrando en lo que podríamos denominar “la era del holograma”, que va a permitir una conexión más real entre lo virtual y lo físico. De ahí la apuesta de Facebook por transformarse en Meta. La primera llamada holográfica del mundo tuvo lugar en Rusia en la conferencia RIW 2019. Todos los interlocutores de la reunión vieron en el aire el holograma de los demás: una imagen tridimensional proyectada en el aire. O sea, las actuales on-line serán sustituidas por encuentros en los que tendremos frente a nosotros, sentados, de pie o como sea, a nuestros interlocutores. Con una tecnología que se irá perfeccionando, de manera que pasaremos pronto de las imágenes holográficas fantasmoides a figuras reales con las que conversaremos como si estuvieran con nosotros. Y de ahí a la tele-transportación cuántica igual no hay demasiados pasos. La tecnología corre sin piedad. De hecho, muchos de los inventos que empiezan a ser comercializados ahora llevan años de experimentación, sobre todo en el mundo militar. Apenas conocemos un ínfimo porcentaje de lo que pasa, y encima no sabemos que lo desconocemos. Tal es el nivel de avance de la Inteligencia Artificial (IA).

Y para la IA, los hologramas tridimensionales, los gemelos digitales y la realidad aumentada, es necesaria la sexta generación 6G. La diferencia más relevante con relación al 5G será la transición de gigahercios a terahercios, similar al paso de los megahercios a gigahercios. En China ya han conseguido transmitir 1 TB de datos a 1 kilómetro de distancia en sólo 1 segundo con una conexión inalámbrica. Y LG logró traspasar datos a través de la frecuencia de terahercios a 100 metros de distancia en el verano de 2021. Hace poco también consiguió emitir y recibir datos inalámbricos en 6G.

La sexta generación traerá consigo ventajas en la industria, la economía, la medicina y la automoción. En materia energética, la eficiencia se situará en niveles de consumo ultra bajos. El rendimiento de las redes se verá multiplicado en todos los aspectos (velocidades, latencia, dispositivos conectados, ancho de banda), aunque la arquitectura de los dispositivos está por resolver.

No todo son ventajas. Se han descubierto brechas de seguridad. Los hackers lo tienen más fácil para llevar a cabo ataques sacando provecho de las debilidades de las metasuperficies sobre las que se mueve la sexta generación. Al tratarse de una comunicación inalámbrica, los datos y las señales están a la intemperie, lo que hace que el riesgo de ataques mucho mayor.