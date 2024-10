El errejonazo a Sumar 

Ahora todo el mundo conocía el lado oscuro de Errejón. Por lo visto miraron hacia otro lado y le dejaron hacer. Es una inquietante ley del silencio. La gran pregunta es por qué. Nadie se atrevía a levantar la voz contra un ícono de la izquierda, aunque en realidad era un fracasado. Yolanda Díaz queda muy mal, porque no actuó con contundencia y le nombró portavoz. No quiero imaginar qué diría si esto hubiera sucedido en el PP. Nunca fue un intelectual, sino un pretencioso y oscuro profesor que no consiguió hacer carrera académica. Una obra inexistente y una arrogancia infinita. Era un perdonavidas. Lo peor es que es un machista insufrible. Es algo que ha reconocido y estamos a la espera de conocer esa vida paralela de depravación. Hay acusaciones de violencia machista que es un delito penal grave. No hay más que ver que a Rubiales le pide la fiscalía tres años y seis meses por un beso no consentido a Jenny Hermoso. Me imagino que la exigencia será mayor por las guarradas que hizo con la primera denunciante. Ahora hay que esperar a ver si se producen nuevas denuncias. En todo caso, lo que sabemos muestra un comportamiento inexcusable. No estamos hablando de una adicción como si fuera alcohólico. Ni siquiera es como algún conocido actor de cine enganchado a las drogas o adicto al sexo. No se puede mirar hacia otro lado y tomarse en serio eso del acompañamiento psicológico para justificar su violencia sistemática contra las mujeres. El jueves todo era presunto y había reconocido el machismo con su dimisión. Ahora hay violencia delictiva que supera, con creces, el comportamiento de Rubiales. En el caso de que sea cierto es un depravado y un degenerado sin escrúpulos que tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Y sus antiguas parejas, ¿no tienen nada que decir? Y Pablo Iglesias, que era su mejor amigo, no vio ningún comportamiento machista? ¿Por qué le apoyó y promocionó? Este tipo de machismo no es algo que surja de un día para otro. Este escándalo es un auténtico errejonazo que hunde el proyecto de Sumar y abre las puertas al regreso de Iglesias. Ha caído su enemigo y traidorzuelo Errejón, Yolanda está acabada y solo le falta destruir a Sánchez. Se equivocan los que crean que está acabado.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).