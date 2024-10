Podemos reconoce que sabía de acusaciones machistas por parte de Errejón desde hace un año

La sorpresa es mayúscula ahora, pero a nadie le era ajeno. Íñigo Errejón ya había sido señalado hace un año en redes sociales por comportamientos machistas y en su entorno y en los partidos por los que ha militado no era un secreto.

El propio Pablo Iglesias ha reconocido tener constancia de acusaciones de violencia machista por parte de Íñigo Errejón desde hace tiempo. El exlíder de Podemos denuncia ahora que "se hablaba desde hace un año" sobre otros testimonios.

Se refería el exvicepresidente segundo del Gobierno a una denuncia, que no llegó a los juzgados, de una joven que denunció "tocamientos" por parte del entonces solo candidato a diputado, en junio de 2023, en la previa de la campaña a las elecciones generales y que supuso el pistoletazo de salida de Sumar de manera oficial. La joven, que se encontraba en el festival "Tremendas Femgest" denunció una agresión sexista.

El exsecretario general de Podemos ha asegrado en el programa "59 segundos" de TVE no estar sorprendido por las acusaciones de violencia machista contra Íñigo Errejón. Algo a lo que se sumó también la actual líder del partido, Ione Belarra, quien si bien dejó claro que Errejón ya no formaba parte de Podemos, también tuvo conocimiento de posibles actuaciones machistas el pasado año "cuando se hizo público un testimonio que luego se borró de las redes sociales", reconoció en una entrevista en la Cadena Ser.

Eso sí, en Podemos se alejan totalmente de Errejón y señalan a Más Madrid y Sumar como las organizaciones que tienen que "dar explicaciones". Belarra puso en valor la ley "del solo sí es sí" que su partido consiguió aprobar en la anterior legislatura y que hace que "las víctimas puedan sentirse acompañadas" en casos como este.

Por su parte, Iglesias confesó de que no se alegra de que Errejón "tenga un final tan siniestro". "No tenía ni buena opinión personal ni política de Errejón y hace más de cinco años que no hablamos ni compartimos entornos, pero fue mi amigo y no me alegro de que tenga un final tan siniestro", ha comentado el fundador de Podemos.