El error del PP en Barcelona

En la vida todos cometemos errores, pero lo importante es rectificar y aprender de ello. A estas alturas no cabe ninguna duda de que regalar a Sánchez la alcaldía de Barcelona fue un gran error y un evidente desconocimiento de la realidad catalana. En su día se hizo también en el País Vasco apoyando a Patxi López, que nunca lo ha agradecido, para que fuera lendakari. Al final, solo sirvió para que el PNV regresara en las siguientes elecciones y el PSOE gobernara con él. No hay que hacer de tonto útil del sanchismo. Los socialistas pactan sin problemas en Cataluña con los independentistas de ERC y se reparten el pastel institucional. Al PP ni siquiera le dan las migajas del «agradecimiento» y es un apestado, porque nunca se ha hecho valer. No es un problema de la actual dirección, sino que es endémico. Ni conocen ni entienden Cataluña. Desde 1982 hasta ahora se han sucedido los errores y el PP no fue capaz de recoger el importante voto que tuvo UCD. Ha ido oscilando de forma caprichosa sin apostar por una línea clara y ha cambiado los líderes con fichajes absurdos. Ahora tocaba Ciudadanos y mañana puede ser cualquiera que proponga uno de esos fantasmas que pululan por los lobbys.

Feijóo tiene todas las posibilidades de alcanzar la presidencia del Gobierno cuando el sanchismo salte por los aires a causa de las cesiones al independentismo y al antiguo aparato político y militar de ETA. No entiendo esa euforia impostada que hay en el PSOE, porque han entrado en una espiral muy peligrosa que les puede conducir, como sucedió con sus «hermanos» franceses, a la catástrofe. Es bueno recordar que tuvieron que vender su emblemático palacete en la calle Solferino. No creo que aguante la imagen de un Congreso con traducción simultánea, la amnistía de los golpistas y un referéndum consultivo, así como todas las cesiones y privilegios que se exigirán para Cataluña. Por eso, Feijóo debería centrarse en recuperar el voto constitucionalista. Es bueno recordar el resultado que tuvo Ciudadanos. Esto no pasa por fichajes absurdos de figuras políticas sin relevancia y arraigo en mi tierra.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)