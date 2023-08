ERC advierte de que la amnistía es una "línea roja" sin la que no habrá investidura de Sánchez

A pesar del gran triunfo conseguido por el bloque progresista este jueves, al hacerse con la mayoría de la Mesa del Congreso, todavía no está todo el pescado vendido. Continúan las negociaciones para investir al próximo presidente del Gobierno y, aunque los últimos acontecimientos parecen darle cierta ventaja a Pedro Sánchez, cualquier paso en falso puede hacer que la balanza se inclinase hacia el otro lado, dándole el Ejecutivo a Alberto Núñez Feijóo. Los populares insisten en que no dan la batalla por perdida.

Sin ir más lejos, ERC advierte de que La Ley de Amnistía es una "línea roja" sin la que no votarán a favor de la investidura de Sánchez. Así lo ha manifestado este viernes la diputada de ERC Teresa Jordá en una entrevista concedida en RAC 1 recogida por Ep. Jordá ha reiterado que, para su partido desjudicializar uno de los contenidos del acuerdo llegado con los socialistas para la Mesa del Congreso conlleva una Ley de Amnistía: "No solo que (el PSOE) la deje tramitar, que eso es vital, que hasta ahora no ha pasado, sino que además la tire adelante".

Ha señalado que, para que se pueda tramitar esta ley, era "extremadamente necesario" que hubiese una Mesa, sin la que es imposible hacer política, aunque sea con el Estado.

Respecto a la negociación para que la diputada del PSOE Francina Armengol presidiese la Cámara Baja, Jordá ha atribuido a los "matices en las condiciones" el anuncio del acuerdo la mañana de este jueves. "A las 12 de la madrugada enviaron un documento que ya empezaba a garantizar los acuerdos", ha relatado sobre la negociación con el PSOE, y ha añadido que acabaron de matizarlos a primera hora del jueves antes de la constitución de las Cortes Generales.

Frente común con Junts

Jordá ha dicho que le consta que "siempre ha habido contactos con los compañeros de Junts" desde las elecciones municipales del 28M, tanto desde el Parlamento de Cataluña como desde Madrid, los cuales continúan de cara a la investidura.

Ha asegurado que la "prioridad" para su partido a partir de ahora es negociar desde un frente común con Junts: "Ahora tenemos compañeros independentistas en el Congreso con ganas, a priori, de negociar y de avanzar, en el país y sobre todo en nuestra causa".

El catalán en la UE

También ha sostenido que "bajarán al barro" para conseguir los apoyos suficientes en el Consejo de la UE para materializar la medida para que se pueda hablar en catalán en las cámaras europeas, proceso iniciado con la carta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, a la secretaria general del Consejo tras anunciar ERC el apoyo al PSOE.

La republicana ha recordado que la medida fue aprobada en la Mesa de Diálogo con el Gobierno el octubre del año pasado, y ha achacado al caso de corrupción de la eurodiputada Eva Keili y a las elecciones generales del 23 de julio que finalmente no se llevase a cabo.