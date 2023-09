Las familias afrontan la «vuelta al cole» más cara de los últimos años

Esta semana ha concluido el inicio del curso escolar para la mayor parte de los alumnos, la llamada «vuelta al cole», que, si bien para los jóvenes estudiantes es un estímulo que afrontan con ilusión ante un nuevo año, para la mayor parte de las familias se ha convertido en verdadero quebradero de cabeza, cuando no en un auténtico quebranto para la economía familiar.

Así, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) informa en su encuesta relativa de la vuelta al cole que los hogares españoles tienen que hacer este año el mayor desembolso de toda la historia. Con una media de 500 euros por alumno, y con un crecimiento del 28 por ciento con respecto al anterior curso.

Y es que los datos de inflación «oficiales» no reflejan la realidad del incremento de precios en el consumo de bienes y servicios de los españoles, pues los componentes de la «cesta de la compra» han quedado obsoletos, al ser sustituidos por los consumidores los tradicionales por otros nuevos que no se computan en toda su magnitud, por lo que la tasa de inflación no representativa, siendo la inflación subyacente el mejor termómetro para medir la realidad del verdadero incremento en el gasto.

Por otro lado, el comparador de precios IDEALO cuantifica el gasto medio para este curso por hijo en 449 euros. Una de las partidas que más suben es la relativa a los libros, ya que a la compra de los textos se dedican 22,15 euros de media por unidad, lo que hace un montante de aproximadamente 300 euros por alumno. España tiene el dudoso honor de encabezar el ranking europeo, seguido de Italia y Francia, con 21,54 euros y 20,94 euros, respectivamente. Mientras que Alemania es el país en donde más baratos son los libros de texto; 16,95 por ciento. Los tres países del Sur cuentan, además, con el mayor endeudamiento público de la Unión Europea (UE), lo que les obliga a dedicar más recursos al pago de los intereses de la deuda, recortando el gasto dedicado a educación.

En cuanto al reparto del presupuesto de los hogares para el inicio del curso por alumno está liderado por los libros de texto, que absorben el 69,9 por ciento del total; 309,62 euros. La segunda partida es el material de papelería, que representa el 10,6 por ciento; 47,66 euros. Le sigue todo lo relacionado con la indumentaria para el día a día, como el calzado deportivo, al que hay que dedicar el 7,1 por ciento; 31,71 euros. La mochila es el cuarto concepto más caro, que supone el 6,9 por ciento: 30,92 euros y finalmente el chándal; 6,5 por ciento; 29,32 euros.

El esfuerzo de las familias es mucho mayor que en años anteriores, pues al aumento en el precio del inicio del curso, hay que tener en cuenta que los ingresos medios por hogar no compensan la inflación, con una subida media de 4,21 por ciento en las nóminas, lo que redunda en un empobrecimiento de las familias y tener que recortar otro tipo de gastos para poder tener sus hijos un regreso digno a las aulas.

Por lo que nos enfrentamos a una tormenta perfecta motivada por el desbocado déficit público, la elevada presión fiscal, la subida de intereses y la inflación, que cercenan el crecimiento económico, reduciendo la capacidad de consumo de familias, de inversión de las empresas y de gasto del Estado en servicios públicos esenciales. A todo esto, hay que añadir la nueva subida del precio del dinero decretada por el Banco Central Europeo (BCE) que dirige Christine Lagarde, el décimo alza consecutivo, hasta alcanzar el 4,5 por ciento, el precio más alto desde 2001. Esto supone el enésimo encarecimiento de las hipotecas, especialmente las de tipo variable, es decir, que más de la mitad de los hipotecados tendrán que hacer frente a una subida de sus cuotas mensuales como consecuencia de la subida de tipos del BCE de aproximadamente 350 euros de media.

Una situación muy complicada para las familias españolas, si tenemos en cuenta además el último barómetro del CIS, que indica que el 40 por ciento de los españoles tiene dificultades o muchas dificultades para llegar a fin de mes y el 13 por ciento ha tenido que pedir dinero prestado o recurrir a sus ahorros para hacer frente a sus gastos.