El fracaso de Biden

No me extraña que la izquierda política y mediática esté desolada ante el nuevo fracaso del mediocre Biden. El debate con Trump mostró las debilidades del candidato demócrata que camina con paso firme, salvo cuando se cae, hacia la derrota final. Nada hacía presagiar que se convertiría en presidente de los Estados Unidos. Fue un estudiante de Derecho mediocre que se graduó en el puesto 76 de una clase de 85 en la universidad de Siracusa. Es curioso que plagiara durante la carrera, pero también en algún discurso. Me parece que lo más relevante de su trayectoria es que consiguiera obtener, contra todo pronóstico, el escaño de senador por Delaware frente al republicano que era el favorito. Nadie pensaba que lo pudiera lograr. Era el único que estaba dispuesto a asumir el riesgo y por eso fue designado. Es lo mismo que le sucedió cuando consiguió ganar a Trump. En cambio, cuando se postuló en una ocasión anterior sufrió una humillante derrota en las primarias. Como senador encontró su hueco y se convirtió en parte del decorado del Senado. No molestaba a nadie, se sabía mover y era muy simpático. Su padre fue un exitoso vendedor de coches tras arruinarse. No hay duda que Biden hubiera triunfado en ese terreno.

Como presidente ha sido un desastre, a pesar del abrumador apoyo mediático que ha tenido, porque es hábil, al igual que Trump, en polarizar la vida política. Su principal baza ha sido presentarse como el rival de un político que provoca un fuerte rechazo en una parte de la sociedad estadounidense. No es casual la inquina que despierta su rival republicano entre los demócratas y sus poderosos aliados. En cambio, la otra parte considera que es injustamente atacado por el establishment y las elites económicas. Los procesos judiciales no solo no hacen mella en su imagen, sino que le refuerzan entre sus votantes. La consecuencia ha sido aumentar profunda polarización de la política estadounidense. El debate ha sido un gran desastre para Biden. Los demócratas son conscientes del grave error de apoyarle como candidato. Las primeras encuestas han confirmado que Trump le venció claramente. Lo peor es que confirma que no está capacitado para asumir un nuevo mandato. Se mostró confuso, inseguro y lento frente al expresidente que llevó la iniciativa y actúo con una sorprendente moderación.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)