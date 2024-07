El futuro según Yamal, Williams y también Feijóo

Eleanor Roosevelt (1884-1962), activista, política y esposa del presidente americano Franklin D. Roosevelt (1882-1945), una de las «primeras damas» USA más influyentes de la historia, más allá de su confusa relación conyugal, defendía que «el futuro pertenece a los que creen en la grandeza de sus sueños». El domingo, en Berlín y Londres, en el Estadio Olímpico y en Wimbledon, jovencitos españoles, postadolescentes y multirraciales, trufados de veteranos importantes, demostraron el poder de creer en sueños de grandeza y hacerlos realidad. El futuro español es de los Alcaraz, Yamal, Williams, Olmo, Cucurella y otros tantos que celebraron, con la camiseta y la bandera, el triunfo en la Eurocopa y en la catedral del tenis. Al mismo tiempo, en algún lugar de la España más profunda y cañí, Abascal, un tipo que lidera un partido como modo de vida, rumiaba sus errores. En la plaza de Colón de Madrid, en donde aquella foto que tanto le ayudó y supo y utilizar Sánchez, Feijóo, vestido con la camiseta roja de la selección, celebraba el éxito y rompía la imagen maldita y errónea de Colón, como dice Iván Redondo.

El futuro vuelve a empezar hoy. Quizá también comience todos los días y, claro, «depende de nosotros mismos», ya lo explicaba Popper (1902-1994), el gran filósofo de la libertad del siglo XX. Hay muchos futuros, pero algunos coincidieron ayer, aunque en distintos lugares en Madrid. Hubo varios, unos más reseñables que otros. El primero, la celebración por la victoria de la selección española en la Eurocopa. Para bastantes, importa más que políticas más trascendentes del día a día. Es inevitable. El empresario Barrabés declaró ante la Justicia y, ni quito ni pongo rey, explicó que Sánchez estuvo presente en reuniones con Begoña Gómez y con él mismo. No es estrambótico, digan lo que digan, pero la estética y acaso la ética quedan en almoneda. Por último, Núñez Feijóo intervino en el foro de La Razón, consciente del momento: «El deporte –dijo– ha dado una paliza a la política esta temporada». «España atraviesa un momento político difícil y no tiene pinta de mejorar», añadió, antes de defender la libertad de información, ¡faltaría más! y apuntar que Sánchez tiene «una avería en su brújula moral».Feijóo cree que hay españoles que no nos votaron «nos votarían si se repitieran las elecciones». El líder del PP sabe que, aunque el futuro empieza todos los días, tendrá que esperar y, en ese ínterin, que puede ser largo, tendrá que ratificar que el «futuro pertenece a los que creen en la grandeza de sus sueños», como decía Eleanor Roosevelt.