Exespaña, 2068. Nodo Progresista: «El apuesto Presidente del gobierno y Jefe del Estado Plurinacional, acoge a un millón de migrantes africanos feministas progresistas al mes, que aloja en hoteles resilientes de Marbella, tras hospedarlos en las instalaciones progresistas turístico-humanitarias de Canarias. Los jubilados del Inserso comparten habitación, catre y bufé semilibre con dichos migrantes, y pasarán a la historia del progreso por su ejemplar constitucionalismo de extrarradio. Se instaura en las escuelas, como prioritaria obligatoriedad, la higiene de patera y los baños aeroportuarios, que tanto unen a los pueblos. La Asociación “Chinches Sin Fronteras” ha condecorado al Presidente Resiliente Vitalicio, valga la redundancia, por la salvaguarda de derechos de los insectos hemípteros, injustamente discriminados hasta su llegada al poder como líder planetario. La ciudadanía africana que aún no reside en Exespaña, aplaude (del Sahara a Ciudad del Cabo) al nuevo gobierno exespañol, que cambia de gabinete cada 15 días de actividad frenética generativa de Decretos Ley Omnibús y Autobús (eléctricos, resilientes, Etiqueta A). Celebra el mundo progresista (el fascista, a quién le importa) que el nuevo ejecutivo sea totalmente paritario: con 134 ministras heteromatriarcales, 49 vicepresidencias femenino plural, 322 ministerios transnacionales, y 2 ministros hombres heteropatriarcales que están haciendo terapia antimachirula. Se estudia en este momento la posibilidad de convertir todos los ministerios en vicepresidencias, dado que la igualdad es la gran prioridad del gobierno. Conmemoramos asimismo los 50 años de la llegada al poder de nuestro más preclaro líder de las exespañas con un desfile militar: los dos militares en activo que componen las Fuerzas Sin Armas Plurinacionales desfilarán a paso de marcha en el Comedor de Autoridades de Moncloa, y obsequiarán a Su Excelencia con unos bailes regionales nigerianos, pues no saben bailar bachata. La sequía es general. Ya no llueve ni en Asturias. Por fortuna, de los grifos palaciegos de la Moncloa sigue manando abundante H2O con gas (ruso, renovable). El resto de Exespaña, se asea con “Filfa”, la marca progresista y resiliente de gaseosa plurinacional, fabricada por las Juventudes del Partido Único Gobernante: PPP (Partido del Pueblo Progresista)».