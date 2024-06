Hoy 18 de junio, llamativas coincidencias

Hoy es 18 de junio, una fecha estrechamente unida a los sucesos ocurridos en una pequeña aldea –una aldehuca– ubicada en la montaña de Cantabria, Santander, en la primera mitad de la pasada década de los años 60. Fueron unos acontecimientos que captaron el interés de gran número de personas de España y de muchos otros países, destacando entre ellos y pese a su lejanía, los procedentes de Estados Unidos, y en un tiempo en el que obviamente no existían los medios de comunicación actuales. La fecha de hoy del año 1961, comenzaron unos acontecimientos que hay razones para creer con debido fundamento que se trataban de hechos que no podían ser considerados como de origen natural al no poderse explicar a la luz de la ciencia médica ni de ninguna otra disciplina científica lo allí observado durante más de cuatro años. Aquella «aldehuca» tenía y sigue teniendo por nombre San Sebastián de Garabandal, comúnmente conocida como «Garabandal» y tuvieron como protagonistas a cuatro niñas de la localidad, de 11 y 12 años de edad, pero que dadas las circunstancias en las que vivían , reconocidos especialistas médicos que las observaron dijeron que psicológicamente apenas contaban con 9. El año 1961 había sido precedido de dos significativos hechos que habían captado el interés de gran parte del mundo occidental, edificado sobre raíces cristinas y que le había dotado de una cosmovisión cristiana acerca de la persona, la familia y la vida en sociedad. Uno de esos hechos había sido el anuncio de la convocatoria del que será el Concilio Ecuménico Vaticano II por parte del Papa Juan XXIII, siendo el otro que el contenido del denominado «3º secreto de Fátima» que debía haberse dado a conocer en 1960, siguió sin ser desvelado por la Santa Sede «por considerar que no era para ese pontificado». En esas circunstancias y durante la preparación y desarrollo de la práctica totalidad del Concilio, el mayor acontecimiento eclesial del siglo, la Madre de Dios y Madre de la Iglesia, estuvo manifestándose a las niñas -–Conchita, Jacinta, Mari Loli y Mari Cruz– de diversas maneras, conjunta y separadamente. Les dará dos mensajes públicos, y el 2º será también otro 18 de junio en 1965, cuando el Concilio afrontaba ya su final, el 8 de diciembre en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción.

Dando un salto temporal, y ante el resultado de las elecciones del 9J en Francia con clara victoria de Marine Le Pen, resulta llamativa la convocatoria efectuada para «hoy 18 de junio a las 18 h en París, y en todos los Orientes de Francia».