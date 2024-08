Huyendo por la derecha

A Maduro le dan opciones para que huya por la derecha, por la izquierda, por el centro, para que repita elecciones según sus colegas Lula y Petro, el bueno de Biden balbucea también otras opciones sin que se le entiendan muy bien pero el hombre quiere arrimar el hombro, y eso se agradece. La UE propone también soluciones algo difusas, conmina al dictador a que entregue las actas de las elecciones, el recuento verdadero de votos, pero el otro dice que “se llama Andrés -ya sé que es Nicolás-, y que fuma tabaco de ochenta”, como nos espetaba don César, un profe de dibujo que tenía yo en el bachillerato, muy chuleta, que a las niñas de mi clase nos traía bastante loquitas con sus frases. “¡Castaño, no me tire bocadillos de jamón!” Esto era cuando mi novio me hacía las láminas de dibujo lineal, porque a mí siempre se me salía la tinta del tiralíneas. No sé por qué los chulazos tienen tanto atractivo…

Hablando de la UE, no sé qué estarán pensando de nosotros con lo de la charlotada de Puigdemont entrando y saliendo a placer por la frontera, mientras el CNI de Margarita Robles ni está ni se le espera y a los mossos se les reconoce con palmaditas en el hombro el buen hacer de esa coladera por la que salió el prófugo, con escolta incluida. El caso es que los señores de Bruselas no han dicho nada, y el señor de La Mareta tampoco. Él sí que sabe, allí se ha instalado con Begóñez, el hermano que tiene colocado en la diputación extremeña pero que ni aparece ni cotiza en nuestro país, y ha incrementado su patrimonio notablemente junto con su señora que pudiera estar implicada en la trama de sus chanchullos…Me acuerdo ahora del hermano de Alfonso Guerra, “mienmano”; aquel era un mindundi angelical en comparación con lo que hoy tenemos en el panorama político fesstivo.

En el temporal de Baleares hubiera querido verlos a todos, en medio del oleaje, cagaos de miedo ante una tempestad que duró poco, sí, pero mientras la padecimos encalló y tumbó varios barcos, y asustó hasta el acojono a quienes estaban tranquilamente disfrutando de la placidez del mar sin contar con la inesperada galerna (prefiero galerna, como se ha dicho siempre, en vez de dana, que es como la definen ahora los simpáticotess hombres del tiempo y no es una palabra sino el acrónimo de “depresión aislada en niveles altos”). Mientras trazo estas líneas pienso que hoy día hay mucha gilipollez y mucho gilipollas, por eso me refugio al abrigo de Es Vedrá, uno de los puntos más magnéticos del planeta con una energía que se emite desde el propio centro de a roca y que se origina en las profundidades del mar; esto me da fuerzas para seguir tirando de ese carro sin ruedas que es la vida. Amén.

CODA. Más de una vez expresé mi simpatía por Camila, Reina de Inglaterra, la soberana con más pinta de monarca que ninguna. Ahora hemos sabido que le gusta el jamón ibérico puro, el de Jabugo y el de Cumbres Mayores, en la Huelva de donde procede mi ascendencia paterna. Esto es una noticia intrascendente para refrescar, porque es muy mala señal que ni siquiera en verano la política nos deja en paz. Nunca un agosto ha sido tan político; nunca se habían producido unas noticias tan paradójicas ni nunca Cataluña nos había producido tanto hartazgo. Por cierto, tampoco un futbolista había dado tanta coba al equipo que lo contrata como Mbapé. ¡Qué mal me cae el muy pelota!