La irrelevancia de Marlaska

Una de las características más sobresalientes de los acuerdos de Sánchez es que nadie se aclara. La realidad es que no debería ser tan complicado. Por una parte, Puigdemont y su equipo dicen una cosa mientras que los sanchistas dicen otra. La experiencia demuestra que se hace siempre lo que dicen los primeros y los otros son meros palmeros. Es bueno no hacer caso a Marlaska cuando pretende desinflar las pretensiones de Junts en materia migratoria al asegurar que «no hay cesión en fronteras». No manda nada. Me temo que ni siquiera en el gobierno ordinario de su ministerio. Está para lo que le ordene Sánchez. En esto queda un magistrado de la Audiencia Nacional. Todo el mundo sabe que lo único que le interesa es seguir como ministro, por eso transitó de su fervor por el PP a su desaforada admiración, como buen converso, por Sánchez. Es un fervor que resulta entrañable.

Es bueno no tomarse en serio que asegure que «la Policía Nacional será quien acuerde quién entra y quién sale del territorio nacional», porque todo el mundo es consciente de que será lo que decida Puigdemont. No hay que darle más vueltas. Otra cosa distinta es que la polémica norma logre ser aprobada por el Congreso. Es un lío monumental para Sánchez y un torpedo en la línea de flotación de su Gobierno. No tiene una solución fácil. Sus aliados han acusado a Junts de racistas. Esto provoca muy mal rollo. No parece fácil que Puigdemont pueda aceptar acuerdos con aquellos que insultan a su partido. En el caso de aprobarse la cesión de competencias, es muy malo para el PSOE, ya que esa ruptura de la unidad de las fronteras, así como otras renuncias, despiertan un fuerte rechazo en España. No existirán argumentos para no hacer lo mismo en el resto de las autonomías fronterizas. Hay que felicitar a Sánchez, porque lleva camino de recuperar el modelo de los reinos de taifas que surgieron tras la caída del califato Omeya. Fue, afortunadamente, un desastre para Al-Ándalus, ya que debilitó a los musulmanes. Se tardó demasiado en expulsar a los invasores de la Península, pero al final se consiguió. Sánchez solo logra debilitar a España con su pseudo federalismo de reinos de taifas.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).