Macron y Sánchez reconocen al Estado Palestino “por necesidad”

Comenzó con una masacre terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023 -pronto serán dos años- y su relato sobre lo que sucede en Gaza es el único considerado como ajustado a la verdad entre nosotros, lo que es tan lamentable como prueba de la manipulación existente acerca de la realidad sobre la Franja de Gaza. Definirla como “genocidio” es una falsedad que resulta evidente dado que los bombardeos sobre la ciudad de Gaza van precedidos de reiterados avisos del ejército israelí a la población gazatí para que la evacúe. Una cosa es que -como sucede en toda guerra que por supuesto siempre es una tragedia- se produzcan víctimas humanas, incluidos mujeres y niños, y otra cosa es un genocidio, que es un delito definido como el “exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política…”. Es una autentica masacre, que es lo realizado por Hamás para comenzar esta guerra. “Todo genocidio es una masacre, pero no toda masacre -que es una terrible tragedia- es un genocidio”. Masacres por desgracia suceden en prácticamente todas las guerras y en ambos bandos, y así pueden recordarse los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial sobre ciudades alemanas por parte de los aliados, de las que Dresde es un triste ejemplo, por no citar a Hiroshima y Nagasaki. Pero nadie califica a esas terribles masacres como genocidios sencillamente porque no lo fueron. Y Sánchez ha elegido a Israel acusándola de genocida en Gaza como reclamo político para huir de la patética situación en que se encuentra su “gobierno” que considera normal estar sin ningún Presupuesto aprobado en lo que llevamos de legislatura que ya ha atravesado su ecuador. Ni en 2024, ni en 2025, y a una semana de la fecha -30 de septiembre- que la Constitución establece que el gobierno debe haber presentado en el Congreso el correspondiente proyecto de ley para el ejercicio siguiente. Y sin previsión ninguna, a día de hoy, de cumplir con dicha obligación constitucional. Como el “No a la guerra de Irak” le fue de gran utilidad para darle la vuelta a todas las encuestas, culpando al gobierno de Aznar de haber provocado el atentado del 11 M, ahora está manipulando el “No al genocidio de Gaza”. En 2004 aquel “No” le permitió a Zapatero acceder a la Moncloa, y con el actual pretende seguir él instalado allí. Macron ha declarado que ha reconocido a Palestina como Estado “por necesidad”; que sin duda debe ser la suya, ya que con cinco Primeros Ministros en tres años no está para ”tirar cohetes” precisamente. Exactamente la misma “necesidad” que tiene Sánchez.