De Melania a Begoñez

Entre Melania y Begoñez hay la misma diferencia que entre un huevo y una castaña, es decir que son cantidades heterogéneas y no se pueden comparar, quizá es que no pertenecen a la misma especie animal. Melania es Primera Dama de los Estados Unidos, la otra quisiera serlo, es más, se siente Primera Dama de nuestro país pero solo se trata de una investigada por chanchullos tipo tráfico de influencias, corrupción privada y otros cargos que el juez Peinado va añadiendo mientras evoluciona su investigación. En España no existe la figura que prestigia a la esposa del presidente de Estados Unidos; nunca la hubo y si acaso pudiera ser, la representaría la Reina, que es la consorte del Jefe del Estado y está por encima de esas cosas. La mujer del primer ministro no es nadie; nunca lo ha sido y, como única distinción, digamos que goza del privilegio de una seguridad especial por la relación que le une al primer mandatario. Ésta a la que nos referimos ha querido dar de sí al máximo sus prebendas aunque le ha salido mal, la han pillado, si bien no quiere reconocerlo y sus declaraciones están hueras de argumentos: únicamente pretexta que es todo una confabulación contra su marido. Pero, en fin, es lo que tiene ser una nueva rica, y así es de lo que van los Sánchez Gómez, con avión privado por aquí, caravana de coches con asesores por allá, y los honestos contribuyentes cotizando para que estos “parvenus” vivan el sueño de su vida –que muy bien sería el sueño de todos, a nadie le amarga un dulce-, con su ambición desmedida y sus privilegios y autoridad política, aunque no hayan ganado la aceptación social, ya que los que no tenemos un duro pero sí dignidad y algo de cuna podemos permitirnos mirarles por encima del hombro.

En los periódicos que esta semana, además de comentar los silencios, las evasivas y los pinchazos de bótox en la cara de Begóñez se habló también de Errejón y su encausamiento por toqueteos y coitos no deseados por la otra parte contratante, en este caso una actricita que tiene una abogada con embarazo y pide el aplazamiento o, más bien, el archivo de la causa hasta que la señorita letrada tenga a bien soltar el niño e incorporarse al trabajo después de los meses de permiso por amamantamiento y todas esas cosas que hoy se estilan. Yo creía que la tal actriz querría tener a su acosador cuanto antes en el banquillo, pero resulta que no, lo cual no es fácil de entender.

Por lo demás un poco atónita ante los grupos animalistas que quieren prohibir el consumo del pulpo y los calamares, y los ecologistas la construcción de presas, precisamente en un momento en que todavía se llora las pérdidas humanas y millonariamente materiales por la riada de la zona de Valencia, y en boca de todos está la ausencia de una solución integral al tristemente famoso barranco del Poyo, causante de gran parte de la catástrofe, por “cuestiones ambientales”. Es lamentable que Europa haya rechazado desde un principio a Teresa Ribera para el puesto de comisaria europea vista su ineficacia e inoperancia durante el tiempo que ejerció como ministra y cuyas consecuencias las están padeciendo ahora en el Levante español. Y ella, sin dar la cara todavía.

CODA. Estuve en el Círculo de Bellas artes en la presentación del nuevo libro de mi amiga Nieves Herrero, una novela de intriga que se desarrolla en la España de los años cincuenta donde no faltan personajes de la Alta Sociedad en aquel momento y que desentraña el asesinato de uno de ellos. La protagonista, una reportera de sucesos, que es requerida por la policía para colaborar en las pesquisas, verá su vida cambiada protagonizando la solución de los crímenes. Felicidades Nieves por tu fecunda vida literaria.