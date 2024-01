Las mentiras llegan a las elecciones gallegas

Una de las características del nuevo socialismo es su previsibilidad. Es algo que se puede extender a la izquierda política y mediática. Lo único importante es alcanzar el poder o mantenerlo. Por ello, no hay ninguna limitación ética en este fin mayor de supervivencia en la partitocracia en que han convertido el sistema de partidos. Las elecciones gallegas son la próxima etapa en la consolidación de un modelo que repite el esquema del Grupo de Puebla trasladado a una gran democracia europea como la española. Al igual que en Iberoamérica, las mentiras, las manipulaciones y las exageraciones son los instrumentos que se utilizan para alcanzar la victoria. Es un esquema similar al que emplearon Lenin y sus sicarios bolcheviques para hacerse con el poder. Y es el que utilizaron, con las lógicas adaptaciones a lo largo del tiempo, en su sueño de la dictadura del proletariado y el poder mundial. La verdad no importa, porque es un obstáculo. Los comunistas y sus aliados, incluidos los tontos útiles, fueron auténticos maestros de la propaganda y la manipulación.

Los famosos pélets son un buen ejemplo de esa estrategia. Es algo que se vivió con el Prestige y el 11-M. Por ello, ahora lo quieren repetir con un nuevo «nunca máis», aunque la responsabilidad sea sobre todo del Gobierno y no de la Junta de Galicia. No importa. Cuentan con el apoyo de la izquierda mediática que ve un gobierno del BNG con los socialistas ejerciendo de palmeros como una gran oportunidad para ampliar el pesebre. Como se da por descontado que el PP gobierne, la posibilidad de un cambio en beneficio de la izquierda radical sería un éxito para Sánchez. Por ello, las mentiras de los pélets buscan movilizar a la izquierda y perjudicar al PP, aunque dudo de que los gallegos compren esta mercancía política deteriorada. Lo mismo sucede con las promesas de Sánchez, porque ya se sabe que no las cumplirá. Los gallegos que apoyen una España sometida a los deseos de Puigdemont, Junqueras, Otegi y Ortuzar no tienen más que apoyar al BNG y al PSOE. Es tan sencillo como comprar las mentiras del sanchismo y la izquierda mediática.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).