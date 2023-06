El metaverso económico de Calviño

Tras el batacazo electoral esperaba que los dirigentes socialistas hubieran tomado buena nota. Ahora me doy cuenta de que es mucho pedir, prefieren insistir en la línea excéntrica de los últimos tiempos. Me imagino que se sienten cómodos caminando con paso firme a la derrota final. La estrategia de menospreciar al rival es disparatada y poco creíble. Nadia Calviño se siente muy satisfecha con su política económica, que es algo ignoto porque no hace más que estar enchufada a la manguera del Banco Central Europeo. No hay que ser un gran experto para manejar una economía que está dopada. Por ello, es insólito que diga que desconoce la política económica del PP y afirme que no la tiene. Es bueno recordarle que los mejores catedráticos, técnicos comerciales del Estado, economistas del Banco de España…. no son, precisamente, de izquierdas. Ni están en el PSOE ni se les espera. Un conocimiento superficial de la Historia de la Economía confirma está realidad. Las políticas que han realizado los gobiernos socialistas han sido desastrosas. En 1996 y 2011 dejaron unos datos macroeconómicos pésimos, que tuvieron que enderezar los ministros del PP.

La situación actual está llena de incertidumbre, aunque es cierto que inmersos en una espiral disparatada de endeudamiento es fácil gestionar una economía con graves déficits estructurales. Calviño es una burócrata de la economía, que se tiene en muy alta estima, pero que hubiera hecho bien aprendiendo de la figura deslumbrante de Luis López Ballesteros. Hay otros muchos economistas, tanto españoles como extranjeros, que le podrían servir de referencia, pero casan mal con su visión intervencionista y su escasa imaginación. Hay que reconocer que encaja mejor en la economía teórica que en la real, por eso su regreso a la comodidad de la euroburocracia le encaja como anillo al dedo. Es evidente que el PP tiene una política económica, aunque le tocará lidiar con un escenario complejo, el endeudamiento que dejará Calviño y la recuperación de las reglas de gasto. Cuenta con muy buenos gestores de la economía. Por eso, la vicepresidenta debería ser más prudente.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)