Monedero, purgado

A comienzos de 2016, Miguel Anxo Bastos coincidió con Juan Carlos Monedero en un debate de la televisión pública gallega. Tanto Bastos como Monedero son profesores en Ciencias Políticas: el primero paleolibertario y el otro de izquierda radical. En ese momento, Podemos se hallaba en el punto más alto de su popularidad electoral: el sorpasso al PSOE parecía estar a la vuelta de la esquina y, por tanto, también sus opciones de convertirse en el partido hegemónico de la izquierda. Y en parte era así porque Podemos había conseguido trasladar a la opinión pública el mensaje de que ellos eran una formación política frontalmente distinta a «la casta»: su organización era horizontal, plural, no personalista y preocupada genuinamente por el bien común.

El profesor Bastos, sin embargo, discrepaba de estos mensajes sobre la naturaleza real de Podemos y así se lo hizo saber directamente al propio Monedero: «Primero, el profesor Monedero sabe que hay una ley de hierro de las oligarquías y parece decir que ellos son distintos. Pero Podemos no va a romper la ley de hierro de las oligarquías. ¿En qué sentido no lo va a hacer? En que no va a ser un partido distinto del resto por mucho que así lo establezca en sus estatutos (…). Sabes que hay una ley de hierro de las oligarquías, sabes que es ineludible y sabes que se va a dar, y que ya se está dando, en Podemos(…). Segundo, la revolución devora a sus hijos y todos los que estudiamos Políticas sabemos que en Podemos también está pasando esto (…). Al igual que en la Revolución Francesa Danton o Robespierre fueron devorados o en la Revolución Rusa Kámenev, Preobrazhensky o el grandísimo Bujarin fueron devorados, creo que en Podemos también se da un fenómeno semejante: que la revolución devora a los fundadores y a los líderes de esa cosa».

El profesor Monedero replicó al profesor Bastos que sus críticas eran infundadas porque, como expertos en Ciencias Políticas, habían puesto los cortafuegos necesarios para evitar todos estos problemas: «El hecho de que conozcamos bien los riesgos nos ha hecho entender dónde hemos de poner las vacunas». Pues bien, ayer Juan Carlos Monedero fue oficialmente purgado de Canal Red, el medio de comunicación oficial de Podemos tal como él mismo lo describió hace una semana: «Esta semana dejó de emitirse En la frontera en Canal Red. Los responsables del Canal quieren reforzar su línea ideológica y es evidente que mis desobedientes gafas de Lennon desenfocan en ese objetivo».

Casi diez años después, queda claro cuál de estos dos profesores de Ciencias Políticas tenía razón. Monedero lo ha terminado comprobando en sus propias carnes.