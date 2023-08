La película Barbie ha sido un fenómeno mundial con gran impacto feminista. Fue muy criticada por perpetuar estereotipos de género y promover una imagen de belleza poco realista. Los cambios en la línea de muñecas la hace más inclusiva y representa mayor diversidad en términos de cuerpo, raza y profesiones.

En los últimos años, Barbie lanza mensajes más positivos sobre el empoderamiento femenino, destacando a mujeres inspiradoras y promoviendo que las niñas pueden ser lo que quieran ser. ¡Que esto no suponga discriminar al hombre! Aunque todavía existe controversia en torno a la muñeca, Barbie ha evolucionado para reflejar aspiraciones y desafíos de la mujer actual.

El liderazgo de la Mujer Alfa la hace inasequible al desaliento. No necesita la aprobación de los demás, lleva las riendas de su vida. Ama los retos y si no los hay, los crea. No está en contra de ser halagada o reconocida pero no depende de ello para seguir adelante. Conserva su femineidad y no teme a la soledad.

Lo que siempre quisimos fue igualdad de oportunidades. Porque fuimos por detrás en derechos, o se nos tachaba de «sexo débil», algo que produce risa por estar tan lejos de la realidad.

Hemos demostrado una fortaleza mental más productiva y potente que la física. Pero al margen de las diferencias que un cerebro fisiológicamente más conectado que el masculino nos ofrece –hay cosas que hacemos mejor nosotras y para ciertas tareas poseen más destreza ellos–, la superioridad no recae en un sexo, sino que está bien repartida. Por fin el machismo queda desmontado pero ¡que no se inviertan las tornas!, es decir, que nadie salga perjudicado porque nadie es más que nadie.

Queremos una sociedad en la que no importen las condiciones ni identidades para cumplir sueños. Lo más importante es la educación de nuestros hijos, independientemente del género: que no sean vulnerables a las críticas destructivas y sí los dueños de sus propias vidas.