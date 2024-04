Comentaba estos días con un político vasco el tan insistido cambio generacional del País Vasco, exhibido como uno de los mantras, sin duda, de la campaña del 21A que se va a acabar, por cierto, sin haber casi empezado, gabarra y más cosas mediante. Y repasaba con el veterano dirigente las muchas transformaciones que revelan estos comicios, tratado sociológico a vuela pluma, con unas novedades que son el resultado, en realidad, de rutinas de años cinceladas con políticas del avestruz y plasmadas ahora en esa dicotomía mayores-jóvenes que aboca a algo peor que al olvido de la historia: al de la propia esencia. Camuflar como ecologistas alemanes a quienes justifican el terror de décadas esconde algo más que una injusticia para deslizarse hacia lo perverso. Si no se habla, no existe. Pero la paz, la real, no se alcanza por el silencio sino nombrando al terrorismo, colaborando con la Justicia y haciendo público el arrepentimiento, en su etimología más humana: requisitos imprescindibles, todos ellos, para la deseada normalización, porque el consabido armas por escaños, que cualquiera suscribe, es válido solo si se asume el pasado. Asombran ahora las prisas de PNV y PSOE poniendo la señal de peligro al borde del precipicio de Bildu, que ya no hay Pirritx, Porrotx ni Marimotots suficientes para modificar en el joven adulto el imaginario inoculado en mentes infantiles que, por suerte, no conocieron ni balas ni bombas en su cotidianidad.

Y, a esa metamorfosis social y de voto, jeltzales mayores-abertzales jóvenes, se ha añadido la renovación en los carteles electorales. Estreno de candidatos de los principales partidos, como un «reseteo» estético, fachadas actualizadas, como si coincidieran todos en un «lifting» de representación. Y sorprende que, entre esas caras remozadas, alabadas por algunos como ciclo inaugural, ninguna sea de mujer: una revolución que llega, también, al margen de la igualdad. El nuevo País Vasco se destapa con más Bildu y menos mujeres. Pues no sé yo.