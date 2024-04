Qué buena la frase de Galdós que hace unos días recordaba el maestro Raúl del Pozo: “Lo previsto no ocurre jamás en España, pues por histórica ley los españoles viven al día sorprendidos de los sucesos y sin ningún dominio sobre ellos. Esta es la lógica española: todo al revés". Pero es que también los que prevén, los que quieren ejercer de Nostradamus y anticipar el futuro o los que manipulan lo que pudiera suceder más adelante modelo Tezanos nos confunden las ideas hasta dejarnos cuasi perplejos cuando llega el momento de la realidad. Hoy hay elecciones regionales en el País Vasco y puede suceder de todo, como en el partido del Madrid con el equipo de Guardiola, que al final ganaron los nuestros por penaltis, pero ganaron, que es lo que cuenta. Sería doloroso para todos quienes hemos olido la esencia acre de la sangre, derramada inútilmente en un tiempo en que nadie en el país estaba seguro de no recibir un tiro en la nuca, inesperado o no, o que el coche saltara por los aires al meter la llave en el contacto. Aquellos asesinatos, aquellas ejecuciones que hoy quieren tapar y dejar fuera de nuestra más reciente historia no forman parte de la memoria democrática, no, porque mantenerse en el poder es más importante que el dolor de esas familias destrozadas por las masacres acometidas por ETA. “Esta es la lógica española: todo al revés”, y Sánchez viajando de puerto en puerto, como los marinos mercantes, buscando fama y un puestito en Europa cuando le lleguen las faltas de apoyos sinvergüenzas, apoyos canallas, porque todo tiene un fin, incluso los chantajes y los toma y dacas, los qui pro quo, o sea.

Pero ahí seguimos, en la brecha, con un Oscar Puente que quiere cobrarnos el ir al curro nuestro de cada día si utilizamos autovías que hasta ahora no tenían un peaje. Ya hubo un amago hace un par de añitos, y tuvieron que dar marcha atrás porque se les echaba la plebe encima y no era rentable en debates políticos donde se le preguntaba a Sánchez si sí o si no, y él siempre se escabullía como una trucha entre las manos. La que no se zafa porque tiene solidez para ello es la Ayuso, que ahora va a presentar el justificante de que el novio no sólo no debía dinero a Hacienda sino que es ésta la que le tiene que devolver medio millón del ala. ¿Y ahora qué? El PP no da batalla, y hay muchísimos ejemplos para demostrarlo. El primero la tesis plagiada que podían haberla utilizado en contra de quien en 2018 se hizo con el poder ante un Rajoy con los pantalones por los tobillos, y como este ejemplo llenaríamos páginas y páginas de miserias del partido gobernante que pudieron ser esgrimidas para sacarnos del barrizal donde hoy nos hallamos. Ayuso no se rinde y será muy bonito el restriegue por los morros que haga con el documento que acredite que su novio no delinquió. Pero, como decía el autor de “Fortunata y Jacinta”, la lógica española es la del “todo al revés”. Así nos va.

CODA. La feria de Sevilla termina. La feria nacional, continúa. No tenemos más que ver los telediarios.