La «primavera árabe»: ni democracia ni paz

Hace 10 años por estas fechas, exactamente el 7 de enero de 2015, se producía un atentado en París contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo, que provocó 12 muertos. El motivo era vengarse de unas viñetas sobre Mahoma que consideraron ofensivas dos hermanos yihadistas (terroristas islámicos) que dos días después serían abatidos por la policía gala. Será una noticia de impacto mundial que colocará en primera línea a esa modalidad de terrorismo ejecutada por el ISIS «Estado islámico» (DAESH) o individualmente por los denominados lobos solitarios, alimentados en general por su terrible ideología, en especial, por medio de internet. El siguiente gran atentado del DAESH en la UE se producirá también en la capital francesa el 13 de noviembre de ese mismo año, siendo uno complejo que comenzó en el Stade de France para culminar en la sala de fiestas Bataclán causando 135 víctimas mortales y más de 400 heridos. Le seguirá una sucesión ininterrumpida de atentados yihadistas, en Bruselas el 22 de marzo de 2016 -muy significativo por tratarse de la sede de las instituciones comunitarias-, después Niza, Berlín, Londres, etc., incluyendo el sucedido en las Ramblas de Barcelona y Cambrils en Tarragona el 17 de agosto de 2017 que causaron 16 muertos y más de 300 heridos. El DAESH no puede desligarse de la guerra en Afganistán que duró 19 años y terminó en Kabul el 15 de agosto de 2021, al comienzo de la Presidencia de Biden, y la de Siria que tras 13 años finalizó el pasado 8 de diciembre con la caída de Damasco. Por cierto ambas en fechas muy significativas del calendario litúrgico católico. El Oriente Próximo es actualmente una región de gran inestabilidad, agudizada por los conflictos armados sucedidos con ocasión de la «primavera árabe» de 2011 que afectaron a diversos países islámicos. Un antecedente de esta situación se produjo con la invasión de Irak para derrocar a Sadam Husein en 2003 en una operación liderada por EE UU. Esa «primavera» provocaría la caída de líderes como Gadafi en Libia, en Túnez e incluso Mubarak en Egipto entre otros. El ataque terrorista de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023 ha abierto un nuevo tiempo de guerra declarada en la región que de momento ha significado la caída del líder al Asad en Siria. A la espera de Trump, dos ciudadanos norteamericanos y yihadistas conversos -anteriores militares estadounidenses- han actuado en New Orleans e incluso en un todavía inexplicado atentado ante un hotel de Trump en las Vegas. Al comienzo de 2025 los tambores de guerra resuenan con fuerza en Oriente Próximo. Las «primaveras árabes» no trajeron ni democracia ni paz.