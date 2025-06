¿Ahorros? ¿Qué ahorros?

Como hoy publica LA RAZÓN, los españoles son de todos los europeos los que menos invierten y ahorran para el momento de la jubilación, y con mucha diferencia sobre alemanes o franceses. Hay factores nacionales que lo explican, como la inversión general en la vivienda propia, pero no hay que investigar mucho para entender que los bajos sueldos, la inflación galopante y, también, las condiciones draconianas que impone Hacienda a los fondos de pensiones no son los mejores estímulos que tiene el español medio para ahorra. Y cada vez vamos a peor. Los últimos movimientos del Gobierno socialista, limitando las aportaciones y las desgravaciones en planes de ahorro en el IRPF, no buscan, precisamente, fomentar el ahorro para cuando llegue el retiro, sino ampliar las vetas de la extracción fiscal de los ciudadanos, que, como los precios de la alimentación, no han dejado crecer.