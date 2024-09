De las «puertas giratorias» a la «migración circular»

Es sabido que el responsable de la ejecutiva federal del PSOE en la disciplina de su cátedra emérita de sociología José Félix Tezanos pasó de desempeñar ese trabajo en Ferraz a presidir el CIS, en un impúdico ejemplo de aplicación de las «puertas giratorias» que Sánchez, -antes de cambiar de opinión al respecto-, se había comprometido formalmente a acabar con ellas. Hoy las «puertas giratorias» son una constante entre el sanchismo y la totalidad de instituciones del Estado, desde la CNMV hasta RTVE pasando por el INE, la Fiscalía General del Estado, el TC, el Banco de España, etc., etc., en una absoluta prueba de que para Sánchez «l’Etat c’est moi» -«el Estado soy yo»- y no siendo él precisamente Luis XIV, sino de momento «sólo Pedro». De hecho más que de «puertas giratorias», con el sanchismo debe hablarse ya de «migración circular de cargos» emulando a la política migratoria que dicen ahora apoya Sánchez, si bien hasta que no «cambie de opinión». En relación a esa política, el caos migratorio al que está sometida España en Canarias es una auténtica invasión que ha obligado a Tezanos a decir que -por primera vez en su historia- la inmigración se ha convertido en el principal problema para los españoles. Lo que sin duda es un gran éxito de Sánchez. Y en esas circunstancias, y para compensar, en el barómetro se atreve a afirmar que el PSOE supera al PP en 4,5 puntos porcentuales.

Y eso con un gobierno sumido en los casos de presunta corrupción de su hermano y su esposa Begoña Gómez; el caso de la dictadura chavista de Maduro tan amigo suyo en el Grupo de Puebla; el caso Koldo y Ábalos; la financiación «singular» pactada con ERC; no tener presupuestos por segundo año consecutivo; «gobernar» sin el poder legislativo, etc. resulta hasta ofensivo hacerlo. Es muy importante comparar el resultado de la política migratoria de la PM Meloni en una Italia que tenía Lampedusa virtualmente invadida como avanzada de la península y que ahora su política es un modelo de referencia en el RU, y la UE, donde Alemania, Francia, Países Bajos, Suecia, etc., están desbordados con ese fenómeno habiendo aplicado políticas tan «progresistas» como las de Sánchez. Quien, por cierto, estuvo tres días de gira por Senegal, Gambia y Mauritania sin enterarnos de nada, salvo que la situación en Canarias sigue igual o peor que antes de ir a ofrecer una cosa distinta en cada uno de esos tres países, en gran medida origen de dichos inmigrantes. Los que «circulan» no son los inmigrantes regulares, sino los amigos de Sánchez.