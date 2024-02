Putin rentabiliza la censura

Siempre se dijo que si quieres convertir algo en friendly apenas tienes que prohibirlo. El atractivo de lo prohibido es generalmente un aliciente para mucha gente, y es lo que le ha pasado a Putin en su entrevista con Tucker Carlson, con más de 200 millones de visualizaciones en X, la red social de Elon Musk. Cuando Estados Unidos, Gran Bretaña, el mundo anglo y la UE decidieron vetar a los medios rusos tras la invasión de Ucrania, muchos manifestamos nuestra oposición. Primero, porque con la libertad de expresión hay que estar siempre y en todos los casos, siendo los tribunales los únicos baluartes. En segundo lugar, porque la censura siempre convierte en apetecible lo que es censurado, por razones obvias. Tercero: los medios rusos (Sputnik, Rusia Today RT, Tass y RIA Novosti) apenas tienen circulación en países como España, pues son casi siempre minoritarios y de escasa credibilidad. Y en último lugar, es ridículo ponerle puertas al campo en la era digital: cualquiera con un mínimo de habilidad puede entrar en esos medios censurados a través de países terceros, en nuestro caso vía Hispanoamérica.

Ciertamente, hoy no es necesario que una información la publiquen los «medios serios» para tener circulación global. No hace falta que salga en el New York Times o en el Post para que al «neo-zar» ruso lo hayan visto más de doscientos millones de personas en todo el mundo, a través de X y por las decenas de canales de Telegram que la han editado, traducido y emitido. En las dos primeras horas, ya tenía veinte millones de visualizaciones, llegando a los cien al final de la jornada.

Lo peor de todo es el eco de la misma en cuanto a comentarios favorables a Putin, especialmente en el sector republicano USA, lo que resulta incluso aún más incomprensible, teniendo en cuenta que algunos medios sostienen la idea de que Putin es comunista, lo cual parece equivocado. Putin ha convertido Rusia en un estado policial, pero eso nada tiene que ver con el estado bolchevique de Lenin y Stalin, sin que ello sea ni mejor ni peor, sino que es otra cosa.

De hecho, Putin criticó a Lenin en la entrevista por haber creado «la república soviética de Ucrania, que nunca antes había existido». Da igual lo que dijese, no voy a entrar en ello, porque lo único que cuenta, según la CNN, es «la enorme victoria propagandística» ante «una audiencia global», del jefe del Kremlin, lo que llevó a la BBC a subrayar el respaldo «amplio de una audiencia comprensiva y fuertemente conservadora en EE-UU».

Se puede entender, teniendo en cuenta que Tucker Carlson es un conocido «trumpista» que ha entrevistado en su canal a Bolsonaro, Milei y Orban, entre otros, aunque en ningún caso con la audiencia de Putin. Carlson presentó durante años el programa más visto de EE.UU, en la Fox (con tres veces más audiencia que el segundo, de CNN), que lo despidió tras la demanda de Dominion por las denuncias de «pucherazo» en el voto electrónico en las elecciones que ganó Biden en 2020.

Claro que ahora anuncia una entrevista con Snowden, el ex expía de la CIA que se llevó miles de documentos secretos. Algunos han empezado a temblar.