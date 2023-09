Nos volvemos un poco locos buscando planes de fin de semana para que nuestros hijos vivan, disfruten, aprendan… y sobre todo, no malgasten su valioso tiempo frente al televisor o, peor aún, pegados a esos adictivos vídeos, encadenados sin fin, desde algún teléfono apropiado indebidamente. Pues bien, quiero compartir lo que viví con toda la familia en Toledo: el mejor plan imaginado que une sorprendente y magistralmente historia y naturaleza para embriagarnos de emoción.

Me refiero a Puy Du Fou, un lugar en el que diferentes espectáculos edificantes, espectaculares y didácticos, nos hicieron pasar un día inolvidable. Una experiencia que, desde nuestra responsabilidad educativa y constructiva, es maravilloso vivir en familia. Nunca había visto a mis hijos y sobrinos tan emocionados aprendiendo y viviendo otra época con tanto entusiasmo. Y por supuesto los mayores. Aún estamos ojipláticos y boquiabiertos. Y es que en Toledo tenemos algo maravilloso donde nuestra historia se mezcla con elementos como el fuego y el agua, animales y luces, para crear un espectáculo que jamás olvidaremos. Música embriagadora, actores insuperables, escenas de película, historia magistralmente contada, coreografías asombrosas...

No quiero hacer spoiler, pero cuando todo un pueblo se convierte en la Armada Invencible luchando por sobrevivir en medio de la mar bravía, no pude evitar que las lágrimas inundaran mi rostro. Es asombroso ver cómo rompen las olas y demás usos del agua en todos los espectáculos. Los efectos especiales son verdaderamente impactantes. Me apasiona el protagonismo de los caballos, su majestuosidad y elegancia están conmovedoramente presentes. Y qué emoción sentí al escuchar a uno de mis hijos gritar: ¡hemos llegado a tierra firme! ¡hemos descubierto América!! Te metes tanto en el papel que eres parte del equipo de Colón y de pronto te ves dentro de la inolvidable película «La Misión». Vives en primera persona guerras, desembarcos, triunfos… todo ello en escenarios que se transforman o aparecen mágicamente hasta del cielo. ¡No se lo pierdan!