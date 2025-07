Lo que no conocemos del caso Koldo

No es el horizonte que esperaba, más bien, necesitaba el Gobierno, pero la justicia independiente tiene sus plazos y procedimientos que no se ajustan, porque no deben, a las urgencias y los pesares de los políticos. El magistrado del caso Koldo Leopoldo Puente ha prorrogado medio año la causa abierta en el Tribunal Supremo. Ha argumentado que surgirán más diligencias de investigación ante «el muy significativo volumen de material intervenido» que se encuentra pendiente de analizar. La decisión está más que fundamentada. Pensar que hemos conocido la punta del iceberg del gran escándalo de corrupción del Gobierno y del PSOE es una hipótesis, pero en absoluto planteada sobre el vacío. En esta coyuntura, hacer cábalas sobre la duración de la legislatura resulta un acto de voluntarismo cuando no una frivolidad. La agenda oculta del caso Koldo es capaz de poner patas arriba el calendario.