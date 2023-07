¿Por qué es necesario votar a Sánchez?

Es una cuestión sobre la que muchos españoles reflexionan estos días. No me refiero a los votantes fieles de los partidos que, como sucede en el fútbol, jamás cambian de equipo y su máxima expresión de enfado es no acudir al campo. Hay un primer bloque de votantes de Sánchez que está basado en el interés más descarnado. Se trata de los antiguos antisanchistas del PSOE y de los medios de comunicación que se convirtieron el día que presentó la moción de censura, así como los lobistas que pululan por la Villa y Corte. Es bueno recordar que La Moncloa es un inmenso abrevadero. No hay más que ver los conseguidores que revolotean por TelePSOE. Los sindicatos se dividen entre su amor por Sánchez o por Yolanda, aunque la victoria de Feijóo les aplacará hasta que llegue el momento de cambiar de caballo. Por supuesto, le dedicarán alguna huelga. Cuando el PSOE se renueve y pueda ganar, la izquierda política, sindical y mediática le harán la vida imposible.

Con respecto a la UE es bueno no confundirse, ya que los euroburócratas, encabezados por von der Leyen y Michel, están a las órdenes de los gobiernos nacionales. No les importa que sea Sánchez o Feijóo. Eso de la simpatía personal y el buen rollo es un enorme camelo. Las presidentas de la Comisión y del BCE son meras marionetas, sobre todo, al servicio de Francia y Alemania. Otro factor a la hora de decidir el voto es determinar si gusta o no un gobierno de coalición del PSOE con los 16 partidos que forman Sumar. He de reconocer que, con los independentistas y los filoetarras, dará mucho juego informativo. El continuismo consagrará el modelo basado en el abuso de los reales decretos ley, la marginación de las Cortes, las tropelías en los trámites parlamentarios, la frenética actividad de Pumpido como Poder del Estado, se completará el asalto a la Justicia y, finalmente, miles de altos cargos y asesores, así como directivos del sector público seguirán en sus puestos de trabajo. El PSOE tiene que regresar a la socialdemocracia y España al bipartidismo imperfecto.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)