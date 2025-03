¿Para quién legisla la ministra?

Prácticamente no hay una sola asociación médica o científica que no haya presentado su memorial de agravios a la actual ministra de Sanidad, Mónica García, a cuenta de unos proyectos legislativos que no tienen en cuenta ni los problemas ni la realidad de los profesionales que trabajan en el Sistema Nacional de Salud. Ya sabemos que cuando los políticos de extrema izquierda llegan al poder, suelen caer en el adanismo de pensar que todo lo anterior funciona mal y que ellos están destinados a enmendarlo. Ocurre cuando se han pasado años en la oposición, como es el caso de la ministra, criticando la labor de las administraciones desde un sindicalismo de clase, siempre politizado. Pues bien, la sanidad pública española podrá mejorarse como toda obra humana en este mundo, pero los profesionales a los que martiriza la ministra García son los mismos que han hecho posible un sistema de salud entre los mejores del mundo.