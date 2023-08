Reivindicación de orgullo

Qué gran alegría por el éxito de la selección femenina de fútbol. La satisfacción es general. Mi satisfacción personal habría sido más absoluta y completa si la final se hubiera celebrado entre España y Australia con resultado similar. Las australianas me caen muy simpáticas. En el mundo anglosajón, la selección australiana es popularmente conocida como «Las Matildas», debido a la canción nacional australiana que es el «Waltzing Matilda». Para mi gusto de artista por las simetrías casuales, hubiera sido mágico que la gran final fuera Marujas contra Matildas. Un encuentro así sería lo más popular y callejero posible para el fútbol.

Así se lo comenté a una amiga que se cree muy moderna y me afeó que eso de las Marujas era una denominación obsoleta y machista. Me venía a decir que era un nombre antañón y despectivo para referirse a las mujeres de antes que no habían tenido una carrera profesional y que se habían quedado encerradas en casa cuidando a los hijos. Protesté educadamente: discrepo. Si para ella el término Maruja se refería a eso, entonces tendríamos que convenir que de ningún modo tal denominación podría ser despectiva sino un orgullo. Porque en la generación, nacida en los 60, a la que pertenezco, esas mujeres fueron quienes levantaron el país con su trabajo no reconocido y aún menos remunerado. Por tanto, para mí, el nombre Maruja tiene un significado heroico, de una manera parecida al que tiene el de Matilda para los australianos. Prefiero esas denominaciones del heroísmo de la vida real y cotidiana a esas pomposas y épicas de «Leonas» (como llaman en Inglaterra a su selección) o «Guerreras» (como llaman en España a otro seleccionado). Estos últimos nombres son bélicos, agresivos. Y de luchas y guerras hemos tenido ya suficientes la humanidad.

Espero que pronto podamos ver un partido de Marujas contra Matildas. Les aseguro que será un espectáculo emocionante y apasionante, porque ambas selecciones juegan excelsamente.