El retorno del Yedi

Los títulos de película suelen ser buenos, como algunos títulos de libros, en algunas ocasiones mejor el propio título que el contenido, y “El retorno del Jedi” tiene que ver con el que va a regresar a España, o sea Puigdemont, como el salvador de Cataluña cuando las similitudes con Luke, el protagonista de la peli de nuestras juventudes, son nulas. Puigdemont es un pirracas que en sus últimas imágenes sale con el flequillo más corto para dar mejor imagen, para no parecer que lleva un mocho en la cabeza, y sonríe ante la idea de salirse con la suya por la debilidad y la dependencia de Sánchez, a quien cada día se le cuartea más el cutis por lo mal que le están saliendo sus cálculos y sus bazas erradas. Y es que la UCO siempre encuentra algo, como cuando vas de rebajas, buscas, buscas y finalmente sales con bolsas de la tienda. Ahora Rubiales está metido hasta los ojos, y Sánchez tiembla. Claro, es que eran muy amiguetes antes del beso politizado a la futbolista en el mundial femenino, y Pedro siempre deja a los suyos en la estacada cuando empieza a oler a retrete público. Veremos si no deja a su señora también en la cuneta, porque sería muy recomendable investigarla hasta el final, y si la oposición no se arredra podría sacar de ahí mucha tela para poner en tela de juicio –valga la redundancia-, la ausencia de corrupción del que precisamente vino a salvar al país de Gürtel, de Bárcenas y todo eso.

La UCO, que no deja de buscar en la basura, lo encuentra todo y en el asunto Rubiales pueden encontrar mucha chicha que implique también al presidente, no nos despistemos que eso puede dar mucho de sí. Mientras tanto nos vamos a uno de los muchos bodrios de estos gobiernos de “progreso”, que muchos vemos como de regreso. Me estoy refiriendo a la ley Trans mediante la cual yo puedo ir ahora mismo a inscribirme como Manolo, que siempre es un nombre que me ha gustado, e ir por la vida como un tío lampiño, porque, claro, no tengo pelo en pecho, ni barba, pero es igual. Las trampas derivadas de un gobierno de tramposos van a misa y además las avala el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, ¿qué más se puede pedir? Pues sí, merced a esta nueva norma los agresores sexuales están de enhorabuena y se van de rositas luego de inscribirse como mujeres, recochineándose, pidiendo ser ingresados en los mismos centros que las maltratadas y gozar de los mismos privilegios que ellas. Así están las cosas, amigos, y van ya seis agresores que utilizan este sistema para burlar a la Justicia, a sus mujeres y, en definitiva, a la sociedad, que está cada vez más deteriorada. No sabemos si un día podremos llegar a regenerarla, pero para esto necesitaríamos un “Jedi” de verdad que obrase el sortilegio y nuestra descendencia pudiera volver a disfrutar de una vida sin este tipo de paradojas ni de farfollas que nos descolocan la cabeza y que cada día nos hacen plantearnos la pregunta de hacia dónde vamos.

CODA. Eva Cárdenas, consorte de Feijóo, ha sufrido un intento de acusación por parte de la Montero y del propio Sánchez. Ella, que es una tía con una preparación extraordinaria y por ello es requerida como consejera de múltiples e importantes empresas. Tiene gran prestigio a nivel internacional. Hace años estuvo vinculada a la renombrada fábrica de cerámicas “Sargadelos”, y por ahí quisieron buscar una mancha en su curriculum, tan abultado como exitoso. Quizá la propia Montero, la ministra de igualdad y la propia Begoña Gómez debieran hurgar en su hoja de vida y abochornarse por la inferioridad de brillantez en los méritos que ostentan frente a la que quisieron manchar en medio de berridos en el Parlamento, convertido en un mercado de subastas de tráfico de influencias.