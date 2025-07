Sánchez emprende una purga cosmética en el PSOE

Una vez más, Sánchez no defrauda y ha emprendido una caza de brujas cosmética en la organización del PSOE para tapar el desastre provocado por el ingreso en prisión de Santos Cerdán. La otra cara de la moneda del esperpento sanchista es el presunto líder de la trama que pide al Supremo su libertad, porque no se ha respetado su presunción de inocencia. Es bueno recordar que la primera condena fue protagonizada por Sánchez que prescindió de él y dejó claro ante la opinión pública que lo consideraba culpable. No tardó en marcar distancias con el triunvirato que encabezaba la trama. Cerdán habla de creatividad judicial, algo que produce hilaridad. Los cambios en la organización del partido buscan ganar tiempo y lograr el aplauso de la prensa del movimiento encabezada por TelePSOE, así como convencer a los socios que necesitan este tipo de excusas para justificar su sumisión a Sánchez. Era divertido escuchar a los ministros socialistas glosando las virtudes del líder y a Yolanda Díaz ejerciendo de edecán monclovita tras pactar con el jefe que marcaría distancias hasta la comparecencia. En ese momento y tras la epifanía veremos como todos glosan la heroica actuación del presidente del Gobierno.

Con el PNV no hay que esperar ninguna sorpresa, ya que su prioridad es mantener su gobierno de coalición en el País Vasco, así como en las instituciones forales. Por tanto, no hay nada que haga poner en cuestión su firme sumisión a La Moncloa. Hay que ver qué hará Puigdemont, aunque no hay que descartar que los enviados de Sánchez le vuelvan a engañar. En cualquier caso, no creo que sus diputados sean sumisos y es posible que le convenga mantener la situación agónica sin aprobar ninguna iniciativa destinada a controlar a los jueces, los fiscales y los medios de comunicación. Es bueno recordar que los datos objetivos muestran que cada día está más lejos su posible regreso a la presidencia de la Generalitat. A Podemos le conviene la continuidad, porque es demoledora para el PSOE y Sumar. No tiene más que sentarse y ver como pasan delante suyo los cadáveres de sus enemigos. La caza de brujas de Sánchez no conseguirá sus objetivos, porque las diferentes instrucciones judiciales son demoledoras para su credibilidad.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)