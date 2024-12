Riesgo animado

Los músicos, en general, preferimos no meternos en jardines a la hora de escoger temáticas para nuestras canciones. Con el buen rendimiento que dan las baladas de amor tenemos un valor seguro.

Por tanto, admiro mucho a los artistas que, pudiendo escoger no complicarse la vida, prefieren tratar en sus canciones aquellos temas difíciles, descarnados, que nos hablan de los lugares donde la vida humana sangra insensatamente. ¿Qué otra cosa es el arte si no una exploración de lo humano, tanto en su dolor como en su alegría? Eso me hace venerar una añeja canción del músico Robert Wyatt titulada «Shipbuilding». La estoy escuchando mientras escribo estas líneas.

En ella nos cuenta una de esas escalofriantes contradicciones de la humanidad: cómo la guerra de las Malvinas volvió a dar trabajo a un montón de obreros en los astilleros militares de Inglaterra; la vida de sus hijos mejoró gracias a la muerte de muchos otros jóvenes –de uno y otro bando– allá en ultramar. Con ese material trágico de emociones contradictorias, Robert Wyatt construyó una pieza sobresaliente de extrema belleza. Lo menos importante es la también infrecuente biografía del autor: Wyatt canta desde una silla de ruedas, debido a una mala caída que le dejó parapléjico. Pero ahora lo que nos importa no es el artista, sino su música.

Por eso es una gran noticia que a la directora valenciana María Trénor se le haya ocurrido dirigir una película de animación fundamentada en la obra de Wyatt. Por supuesto, es una apuesta arriesgada, pero brillante. Casualmente, escribo estas líneas desde el mismo Londres y, aquí, Robert Wyatt es una figura enormemente respetada. Pero nadie ha dado el paso de hacerle tal homenaje. Han quedado admirados. Por una vez, les hemos tomado la delantera a los britanos. Vayan a ver esa película titulada «Rock Bottom» y contribuyan a la paradójica grandeza de este asunto.