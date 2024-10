Rumores, bulos y más chismes en el Palacio de Oriente

Amanda Lear, cantante, modelo, actriz y escritora francesa de origen vietnamita, que fascinó a Salvador Dalí (1904-1989), con el que mantendría un «matrimonio espiritual», también era una provocadora. «Odio difundir rumores –ironizaba–, pero ¿qué otra cosa se puede hacer con ellos». La recepción que ofrecen todos los años los Reyes el 12 de octubre en el Palacio de Oriente para celebrar la Fiesta Nacional es una de esas citas en las que más y mejor florecen rumores, bulos y chismes de todo tipo. Es el resultado de reunir, durante un par de horas, en los mismos salones a políticos, diplomáticos, militares, notables de la carrera judicial, empresarios, banqueros –pocos–, periodistas y miembros de la sociedad civil, que lo incluye todo, desde deportistas hasta artistas o dirigentes de asociaciones de lo más diverso.

El sábado pasado, 12 de octubre, pasado por agua en Madrid, no fue una excepción. La conversación más recurrente en los salones del Palacio de Oriente versaba sobre cuánto permanecerá Pedro Sánchez en el Gobierno o, mejor dicho, hasta cuándo durará la legislatura. Hubo quien, incluso, quizá con vocación de Tezanos de cóctel, se dedicó a enhebrar una encuesta –nada sofisticada– entre los presentes sobre el futuro del inquilino de La Moncloa. El resultado, tampoco nada científico o al menos con un amplio margen de error, era que Sánchez agotará la legislatura o casi. La opinión era mayoritaria entre quienes, partidarios o detractores del presidente, no están en la órbita más directa del Partido Popular, obligados a defender lo contrario. El argumento más habitual para creer que el líder del PSOE seguirá al frente del Gobierno es que sus variados y levantiscos socios prefieren cualquier cosa –broncas aparte– antes de que gobierne el PP de Núñez Feijóo al que, por otra parte, muchos todavía no ven en La Moncloa. Incluso un amigo de muchos años de Felipe González, perito y doctorado en peluquería, propalaba el rumor para unos, bulo para otros, chisme en definitiva que el mejor candidato a la presidencia del Gobierno que podrían tener los populares es, justo, ¡Felipe González! «Si lo presentan, arrasan», apuntaba divertido cerca, por cierto, de Conde Pumpido y no lejos de donde andaban Manuel Marchena, a punto de dejar la presidencia de la Sala Segunda del Supremo, María Teresa Fernández de la Vega, Jorge Azcón o Alejandra Kindelán, entre mucha más gente y en donde, claro, abundan esos rumores con los que no se puede hacer otra cosa que difundirlos, como decía Amanda Lear.