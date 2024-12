Sánchez acosa a los jueces, pero se siente acosado

No hay que negar la capacidad propagandística de Sánchez. Es una de sus palancas más potentes y efectivas en su estrategia de supervivencia. En primer lugar, necesita munición para sus fieles aliados mediáticos. En lugar de estar a la defensiva e inquieto por los escándalos de corrupción y los problemas judiciales que afectan a su familia, prefiere pasar a la ofensiva. Es una buena estrategia para polarizar a la opinión pública. Es bueno recordar que nunca le ha importado mentir. No lo hace a escondidas o avergonzado, sino que se siente muy orgulloso de utilizarla como herramienta política. No pretende ni convencer ni seducir a los rivales o los indecisos, sino conformar el bloque del Frente Popular para mantenerse en La Moncloa. Nunca un líder político había sido capaz de afrontar un escenario tan desfavorable con una estrategia tan efectiva. A los problemas judiciales respondió este viernes aduciendo que había un acoso judicial que quedaría en nada. Al igual que el mal estudiante culpa a los profesores, ha elegido arremeter contra unos jueces que no hacen más que someterse al imperio de la ley.

La diferencia es sustancial. Sánchez prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución y no lo hace, mientras que la judicatura se toma en serio ese compromiso. El líder del PSOE quiere presentarse como un desvalido que hace frente al acoso judicial que sufre su gabinete, su partidoy su familia por tierra, mar y aire desde la esfera mediática, política y judicial. Es curioso, porque su Gobierno acosa a los medios que no le apoyan, utilizando del expeditivo sistema de desprestigiarlos y quitarles la publicidad institucional. Ha tomado el control de RTVE imponiendo un comisariado político en su Consejo de administración y riega a los medios de comunicación y las productoras de televisión amigas con muchos millones. No parece que el Gobierno y sus aliados estén temerosos o indefensos, ya que están todo el día atacando a sus rivales y utilizando contra ellos las cloacas del Estado. Finalmente, no encuentran basura que poder judicializar contra el PP y sus dirigentes, que es la estrategia característica del PSOE desde la Transición. Al final, Sánchez sabe que miente, pero solo busca movilizar a la izquierda alrededor de su liderazgo caudillista.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).