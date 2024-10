Sánchez y Milton

Adivina, adivinanza, ¿en qué se parecen Sánchez y el huracán Milton? En que "Milton tiene el potencial de ser uno de los huracanes más destructivos registrados para el centro-oeste de Florida", o sea, lo que Milton es a Florida, lo es Sánchez a España. Nos está devastando y asolando inexorablemente. Hay una serie en una de esas plataformas televisivas que va de la destrucción de Rusia por parte del comunismo, esa especie de monstruo que engaña a millones de personas, lo mismo que está ocurriendo en nuestro país con las trampas, los embustes y las filfas del actual gobierno corrupto y mentiroso y con una oposición blanda y estúpida, a la que le cuelan goles por todas las bandas. Deberían cerrar el partido, o mejor los dos, PP y PSOE –los demás no hacen más que estorbar y desestabilizar-, y construir otros nuevos, de nueva planta, con distintas caras que nos lleven hasta la esperanza y la ilusión de un renacer en nuestra democracia, algo que nos permita salir del asqueo sin vernos abocados al voto a quienes firman documentos sin leer. El huracán Milton, según especialistas, es la señal de una nueva anormalidad en el clima, nunca se había vivido algo similar, quizá una vez en mil años; seguramente en política sí, pero los de una determinada generación no lo hemos experimentado, tan sólo lo hemos leído en los manuales de historia, que siempre son confusos e inexactos, y solo esperamos que nuestra descendencia no experimente esta inquietud de un ambiente irrespirable que a todos nos mantiene en el pasmo tanto por las negligencias de la oposición como por las corruptelas y el juego sucio del partido del gobierno y sus aliados.

Lo más reciente en la actualidad política es la trama Koldo-Ábalos-Sánchez, todo tan cutre que nos hace recordar a un personaje de tebeo, que era el caco Bonifacio. El comisionista Aldama, que ya ha ingresado en prisión sin fianza ante el riesgo de fuga, pagó una casa de veraneo a Ábalos y su chati en las inmediaciones de la Línea de la Concepción, donde, por cierto, hay un mercado excelente. El chalet, muy a la altura de sus ocupantes, y el ex ministro –entonces en activo-, muy satisfecho con esta y otras presuntas compensaciones como reconocimiento a su colaboración - todavía no demostrada-, en toda la trama de las mascarillas y el fraude de hidrocarburos que poco a poco va poniendo al descubierto la UCO, algo que salpica a Nadia Calviño, muy tranquila ella como presidenta del Banco Europeo de Inversiones pero no libre de las investigaciones de la unidad central operativa de la Guardia Civil. No sabemos de qué forma el jefe de gobierno va a seguir conteniendo la dialéctica de Ábalos, pero estamos a la espera de que su aforamiento como diputado no sea suficiente como para mantenerlo libre de imputación.

Mientras, al otro lado del océano, Kamala lucha contra la pérdida de apoyo de los latinos, con un margen reducidísimo de los votos con respecto a las últimas elecciones, mientras Trump se mantiene en el mismo resultado de las encuestas. Falta mucho menos de un mes y todavía no se vislumbra un resultado claro.

CODA. Llegó el momento de la retirada de Nadal. Sus seguidores, con emoción, le rendimos homenaje a un deportista para la historia. España ha dado unos cuantos, pero Rafa era como un hermano pequeño de todos, como un hijo al que seguíamos allá donde fuera. Su elegancia en el deporte, su humanidad y su cercanía le han hecho un poco de cada uno de nosotros, le hemos tenido como familia. No hay duda de que seguiremos viéndole y aplaudiendo cualquier nueva opción que emprenda.