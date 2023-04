Sánchez sí tiene sucesor

Ante la incertidumbre en el resultado de las elecciones generales previstas para el próximo otoño, algunos personajes del entorno monclovita han levantado sus orejas bóvidas para lanzar el nuevo mensaje a través de los alfiles que controlan en el tablero mediático. «No existe futuro del PSOE sin su actual líder». «Ni García-Page ni Ximo Puig dan la altura necesaria». «Sánchez encabeza un partido sin sucesor».

Y no es verdad lo que afirman los alabanceros de turno, los «agradaores» que inciensan al presidente. En el Partido Socialista existen varios nombres de relieve para la sucesión y, sobre todo, brilla un hombre de biografía excepcional: Josep Borrell, que permanece ejemplarmente leal a Pedro Sánchez. Fue presidente del Parlamento Europeo durante cinco años, ministro de Obras Públicas con Felipe González, diputado por elección popular en España y en Europa, catedrático de Matemáticas en la Universidad Complutense, ingeniero aeronáutico, doctor en Ciencias Económicas, máster verdadero por la Universidad de Stanford, ministro de Asuntos Exteriores con el sanchismo y uno de los cuatro líderes de la actual Unión Europea. Ah, cosechó 7.300.000 votos en las elecciones europeas alzándose con un apoyo popular ciertamente revelador.

Además es catalán, autor de un libro excelente, Las cuentas y los cuentos de la independencia. Con rigor histórico y desde la altura intelectual demostraba Borrell las camelancias de Oriol Junqueras, de Arturo Mas y de la larga caravana de cómplices asilvestrados.

Prudente, ecuánime, experto en la alta política europea, nunca titubeó ante el vértigo del precipicio catalán que ha bordeado manteniendo siempre el equilibrio y la liberalidad. De Josep Borrell se puede discrepar; con Josep Borrell se puede coincidir. Pero, desde la objetividad, nadie podrá negar al político socialista, la sagacidad penetrante, la altura intelectual y la dilatada experiencia. Todos tenemos defectos y Josep Borrell sin duda también los tendrá. Escribo estas líneas porque me parece absurda la campaña aromada de remembranzas franquistas de que Pedro Sánchez no tiene sucesor. Presentar la imagen de un futuro inestable si no se cuenta con el César significa construir en falso una operación política excluyente. Sí tiene posibles sucesores Pedro Sánchez y, entre ellos, uno de sus más leales colaboradores, Josep Borrell.

Luis María Anson, de la Real Academia Española