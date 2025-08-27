El sanchismo político y mediático contra Mañueco

Los dirigentes del PP se equivocarán si piensan que las elecciones están ganadas. Ni siquiera los que tienen una situación más confortable pueden esperar un trato justo y razonable de la izquierda política y mediática. Es cierto que muchos han caído en el error de pensar que un trato justo con los periodistas de izquierdas sería correspondido. No tardaron en descubrir que nada podían esperar salvo campañas brutales de descalificación personal y política. Es bueno recordar las que sufrieron Suárez, Aznar y Rajoy. A los medios de comunicación y a los periodistas de izquierdas siempre les ha ido bien con los gobiernos del PP e incluso han sido mejor tratados que aquellos que podían ser considerados afines al centro derecha. Con el PP en La Moncloa es fundamental que los medios y los periodistas acosados por el sanchismo no esperen nada. Por supuesto, Feijóo y sus ministros sufrirán lo mismo que sus antecesores de aquellos que se les habrán acercado cuando se aproxime la victoria. Mañueco se ha convertido en el objetivo. Ahora interpretan que todos los bomberos de Castilla y León están en su contra por la actitud de cuatro activistas y sindicalistas de izquierdas. No veo ese mismo fervor informativo y opinativo cuando afecta al rechazo que sufre Sánchez. Ha sido el gran ausente durante la primera semana de los incendios. No podía interrumpir sus importantes vacaciones. En cambio, TeleSánchez y el resto de los medios del régimen criticaron a los presidentes populares, porque no llegaron el primer día cuando nadie sabía cómo podían evolucionar. Lo hicieron cuando los técnicos determinaron la gravedad de lo que estaba sucediendo. Como no tienen una flota de Falcon y helicópteros regresaron, como muchos ciudadanos, en coche. El único político que puede hacer vacaciones es Sánchez y pagadas, además, por todos los españoles. Cada medio de comunicación puede elegir la línea informativa que quiera y asumir el papel de portavoz del sanchismo, pero sin dar lecciones de periodismo. En el caso de los públicos es escandaloso, pero los sindicatos siempre están para ayudar al PSOE. Mañueco no se tiene que preocupar por el rechazo de activistas y sindicalistas. En unos meses, los castellanoleoneses dirán en las urnas si le prefieren a él o al sanchismo. El PSOE sufrirá otra derrota electoral.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)