Podemos quiere ajustar cuentas

La casta que comanda Podemos no es precisamente el mejor compañero de viaje ni gentes que olviden con facilidad las deslealtades o las afrentas. Arrinconados hasta el mayor de los desprecios por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, parecen tener más vidas de las que parecía. No hay que vender la piel del oso antes que cazarlo, especialmente si Pablo Iglesias, Irene Montero o Ione Belarra sienten un apego tan potente a la sinecura del cargo público. Han esperado con paciencia, o porque no tenía más remedio, su momento. La venganza, también en política, es un plato que se sirve frío. Adelantamos hoy que los de los círculos han roto todos los cauces con el Gobierno porque «están empeñados en que haya elecciones». En la honda debilidad de la izquierda gobernante, hay una oportunidad de crecer y medrar en un escenario futuro de gobierno de la derecha. De paso, ajustarían cuentas con sus «verdugos» de La Moncloa.